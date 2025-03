Adivinhe quem é esta criança. Damos uma pista: foi protagonista de um dos segredos mais marcantes do Secret Story

Maria entrou no Secret Story comprometida. Veja as fotos apaixonadas com o namorado

Maria do Secret Story 8!

A 8ª edição do Secret Story, Casa dos Segredos, ficou marcada por ter sido inesquecível. Entre o leque de concorrentes, fez parte Maria, que escondia o segredo: «nasci com uma malformação congénita». Ainda se lembra?

Maria entrou no programa comprometida e com a intenção de ganhar o prémio precisamente para comprar uma casa para ir viver com o namorado. Não conseguiu, dado que o grande vencedor foi Diogo Alexandre, antagonista de Maria.

De recordar que Maria tem 25 anos e vem do Porto. Trabalha atualmente como Tour Leader, é apaixonada por viagens, mas já chegou a trabalhar num supermercado em New Jersey para juntar dinheiro para ir fazer a Route 66.

Fala 4 línguas: português, francês, espanhol e inglês. Já visitou 25 países e 4 continentes: tem muitas histórias para contar e já ultrapassou dificuldades que puseram a sua vida em risco.

Diz ser dona do seu nariz e raramente se arrepende das suas decisões. O Secret Story é mais uma aventura, onde acredita que será muito bem-sucedida. Relembre aqui a sua VT de apresentação:

«Tenho tantas histórias para contar que até já escrevi um livro, que ainda ninguém leu. Saí de casa aos 17 anos para estudar fora, já viajei de mochila às costas, estive doente no outro lado do oceano, já fui assaltada, enganada, detida».

Maria contou ainda que numa viagem aventureira que fez, acabou por apanhar uma doença que a condicionou na mobilidade: «Estive a viver durante um mês na selva, na Costa Rica, e foi lá que apanhei três bactérias e um parasita e me puseram numa cadeira de rodas e a usar fraldas durante duas semanas num hospital. As pessoas tinham tanta pena de mim que até veio um padre que eu acho que me deu a extrema-unção».

