Com fotografia intimista na banheira, Maria faz partilha enigmática: «Preciso muito...»

Maria revela o que faria com os 100 mil euros do prémio do Secret Story

Maria, ex-concorrente do Secret Story, surpreendeu os seus seguidores com uma partilha enigmática nas redes sociais. A jovem, que tem mantido uma forte ligação com os fãs desde que saiu do programa, revelou estar a desfrutar de momentos de tranquilidade em Amarante, num cenário que descreveu como perfeito para relaxar e reequilibrar energias.

"Alguém sabe em que botão se carrega para parar o tempo? (please, preciso muito)."

Recorde-se que Maria foi expulsa desta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com o segredo "Nasci com uma malformação congénita" que nunca chegou a ser descoberto pelos colegas.

A ex-concorrente passou pelo "Dois às 10" aquando da sua expulsão e fez algumas revelações. Após confrontada com os segredos dos colegas, Maria confessou qual foi o segredo que mais a surpreendeu.