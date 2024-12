Maria 'brinca' com segredo de Marcelo: «Quero muito ser maquilhada pelo Marcelo quando o meu dia chegar»

Maria, ex-concorrente do Secret Story, tem estado bastante presente nas redes sociais desde que foi eliminada do jogo. A jovem recorreu à rede social 'X' para fazer um comentário divertido sobre o segredo de Marcelo: «Maquilho mortos».

«Quero muito ser maquilhada pelo Marcelo quando o meu dia chegar», escreveu

Recorde-se que Maria foi expulsa desta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com o segredo "Nasci com uma malformação congénita" que nunca chegou a ser descoberto pelos colegas.

A ex-concorrente passou pelo "Dois às 10" aquando da sua expulsão e fez algumas revelações. Após confrontada com os segredos dos colegas, Maria confessou qual foi o segredo que mais a surpreendeu.