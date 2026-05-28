Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Mariana Duarte ficou conhecida n'O Triângulo pela personalidade forte e pela forma direta como lidava com os colegas, nunca deixando nada por dizer. A ex-concorrente foi uma das figuras mais polémicas da sua edição e protagonizou vários momentos de tensão dentro da casa.

Um dos episódios mais mediáticos envolveu Moisés Figueira, de quem Mariana era bastante próxima durante o reality-show. Um beijo entre os dois acabou por gerar grande polémica, numa altura em que Moisés já estava envolvido emocionalmente com outra concorrente da casa - Sara Sistelo.

O momento criou tensão, ciúmes e muitas dúvidas sobre o futuro da relação entre Moisés e Sara dentro da casa. Ainda assim, o casal acabou por seguir em frente após o programa e continua junto até hoje, estando atualmente à espera do primeiro filho em comum.

Já Mariana Duarte seguiu o seu caminho fora do reality-show e continua ativa nas redes sociais, onde mantém contacto com os seguidores que acompanharam a sua passagem pelo programa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está hoje Mariana Duarte, sem aparelho e muito diferente daquilo a que nos habituou.