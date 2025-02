De loira a morena! Mariana Pinto mudou radicalmente de vida e de visual

Mudança radical! Mariana Pinto surpreende tudo e todos ao anunciar que trocou Portugal pelo Dubai e revela os primeiros momentos na nova cidade.

«Precisava de voar!» A ex-concorrente do Big Brother confessa que deixar Portugal foi difícil, mas sente que este é um novo começo.

Não mudou apenas de país, mas também de cor de cabelo! Agora está morena

Mariana Pinto, ex-concorrente do Big Brother 2023, anunciou uma reviravolta na sua vida ao revelar que emigrou para o Dubai. Além disso, pintou o cabelo! Ora veja:

Através das redes sociais, Mariana partilhou um vídeo onde mostra o momento da viagem e a chegada ao novo destino: «Sei que alguns de vocês repararam que tenho estado muito ausente e é realmente porque a minha vida acabou de dar uma volta de 180 graus. Portanto, vocês vão deixar de me ver em Portugal e vão passar a ver-me no Dubai», explicou.

Na legenda da publicação, Mariana Pinto desabafou sobre a mudança: «Custou tanto, tanto deixar Portugal e a minha família, mas precisava de voar.»

Já instalada, a ex-concorrente partilhou imagens do seu primeiro dia no Dubai e não resistiu a brincar sobre a nova experiência: «Fiquei com um torcicolo a olhar para o Burj Khalifa.»

