Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Mariana foi uma das concorrentes da 9.ª edição do Secret Story 9, e rapidamente deu que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país. A açoreana ficou conhecida pela cumplicidade com Rui, colega de jogo por quem chegou a nutrir um carinho especial durante o reality show, mas foi já cá fora que o seu nome voltou a estar no centro das atenções: agora, com a partilha de uma fotografia onde se mostra apenas de cuecas.

Sempre muito ativa nas redes sociais e empenhada em investir na sua imagem, a açoreana nunca escondeu o gosto por um bronzeado perfeito, mesmo durante o Inverno. Por isso, não se inibe de recorrer a bronzes artificiais e sessões de solário.

Foi esta segunda-feira, 19 de janeiro, que Mariana surpreendeu tudo e todos ao partilhar uma imagem onde surge praticamente nua, usando apenas umas cuecas, para exibir o tom dourado da pele. A fotografia rapidamente gerou reações entre os seguidores, mostrando que, dentro ou fora da televisão, a ex-concorrente continua a saber como captar atenções.

Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente

Nas redes sociais tem vindo a ser comentado que Zé, ex-noivo de Liliana, terá sido alegadamente visto aos beijos com Mariana, ex-concorrente do Secret Story 9. Zé desmentiu rapidamente as informações. Na gala deste domingo, Mariana quebrou finalmente o silêncio.

A ex-concorrente marcou presença no programa e a indumentária que trazia vestida deu o mote para Cristina Ferreira abordar o tema. Mariana não fugiu à polémica e respondeu de forma enigmática: «O Zé não entrou por aquela porta. Eu fui a primeira a entrar na Casa dos Segredos. E o que fica nos Açores… fica nos Açores».

Cristina Ferreira foi mais longe e questionou se tinha havido pedido de casamento. A resposta foi imediata e clara: «Fora de questão».

Recorde-se que Zé já tinha desmentido os rumores dias antes: «Isso não é verdade, de todo», garantindo que existe apenas uma amizade com a colega da ex-noiva. Apesar dos desmentidos, a polémica continua a gerar comentários nas redes sociais.