Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9

Tem vindo a chamar a atenção na casa mais vigiada do País, não apenas pelo sotaque açoriano que denuncia de imediato as suas origens, mas também pelo corpo escultural e pela confiança com que se apresenta. Mas afinal, quem é Mariana?

Mariana tem 27 anos e entrou na casa mais vigiada do país para viver o maior desafio da sua vida. Concorrente do Secret Story 9, a jovem esconde um segredo que promete marcar esta edição: é Guardiã da Voz, papel que partilha com Rui.

Vaidosa assumida, Mariana não esconde o orgulho no corpo e nas cirurgias estéticas a que já se submeteu. Mas há outro detalhe que não passa despercebido: a impressionante transformação física. Basta percorrer o seu perfil de Instagram para perceber como está diferente.

Ao longo dos anos, Mariana partilhou várias fotografias onde a evolução é clara. A jovem açoriana perdeu imenso peso e a diferença é notória, tornando-se num verdadeiro exemplo de dedicação à sua imagem e estilo de vida. As redes sociais são o espelho dessa mudança, onde exibe a confiança e ousadia que também leva para dentro da casa.

O percurso de Mariana tem chamado cada vez mais atenção, tanto pelo carisma dentro do jogo como pelo impacto fora dele.