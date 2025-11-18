Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Já passaram várias semanas desde que Mariana — a ex-concorrente de 27 anos, de São Miguel, Açores — abandonou o “Secret Story - Casa dos Segredos”. A expulsão aconteceu a 2 de novembro, numa gala em que Pedro Jorge foi o mais votado para ficar (32%) e Marisa garantiu o segundo lugar (19%), deixando Mariana como a nomeada com menos apoio do público.

Sempre segura do seu charme e orgulhosa das cirurgias estéticas que fez, a jovem voltou rapidamente à rotina após o reality show. E agora, já longe da pressão do jogo, volta a dar que falar: Mariana mostrou-se fazer compras… na Gucci.

A motorista de táxi, que trabalha com o pai e nunca escondeu ser a “menina do papá”, mostrou que continua fiel ao seu estilo glamoroso e ao lema que tantas vezes repetiu: “amor-próprio não tem preço”. Sedutora, confiante e sempre atenta à imagem, a ex-concorrente demonstra que está a viver esta nova fase sem pudores — e com muito luxo à mistura.

Temperamental, desorganizada e sem paciência para pessoas “falsas ou fingidas”, como sempre se definiu, Mariana pode ter abandonado a casa, mas continua a conquistar atenções cá fora… agora com sacos de compras de luxo na mão.

Fonte: Instagram

Mariana foi a última concorrente expulsa do Secret Story 9. Esta manhã no programa 'Dois às 10', a ex-concorrente fez revelações inéditas sobre o pós-expulsão.

A jovem açoriana contou que conversou com uma colega da mesma edição, Vera, e ficou surpreendida com as revelações que ela fez.

«Falei com ela ao telemóvel, e ela contou-me algumas coisas. Eu disse: ‘Uau, não tinha essa noção'», disse, Mariana em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Mariana não revelou o conteúdo da conversa, mas deu a entender que tinha sido algo surpreendente, tal como foi o momento em que soube que Marisa e Pedro Jorge são um casal. Recorde em baixo: