Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

O momento mais esperado da gala do Secret Story chegou. Após ser expulsa, Mariana foi confrontada com o segredo da casa que mais tem dado que falar: que Marisa e Pedro são um casal verdadeiro.

Cristina Ferreira avançou a primeira pista e, ainda antes de saber toda a verdade, Mariana acabou a adivinhar aquele que é o segredo mais mediático do programa. Por isso, a sua reação foi única.

«Desconfiei», admitiu Mariana, mostrando-se de boca aberta.

Veja aqui o vídeo do momento mais viral desta gala do Secret Story.