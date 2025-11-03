Ao Minuto

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

  • Secret Story
  • Ontem às 21:35
Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida - Big Brother

Veja as revelações inéditas de Mariana, a última concorrente expulsa do Secret Story.

Mariana foi a última concorrente expulsa do Secret Story 9. Esta manhã no programa 'Dois às 10', a ex-concorrente fez revelações inéditas sobre o pós-expulsão. 

A jovem açoriana contou que conversou com uma colega da mesma edição, Vera, e ficou surpreendida com as revelações que ela fez. 

«Falei com ela ao telemóvel, e ela contou-me algumas coisas. Eu disse: ‘Uau, não tinha essa noção'», disse, Mariana em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. 

Mariana não revelou o conteúdo da conversa, mas deu a entender que tinha sido algo surpreendente, tal como foi o momento em que soube que Marisa e Pedro Jorge são um casal. Recorde em baixo: 

 

 

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única
