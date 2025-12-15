Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Nas redes sociais tem vindo a ser comentado que Zé, ex-noivo de Liliana, terá sido alegadamente visto aos beijos com Mariana, ex-concorrente do Secret Story 9. Zé desmentiu rapidamente as informações. Na gala deste domingo, Mariana quebrou finalmente o silêncio.

A ex-concorrente marcou presença no programa e a indumentária que trazia vestida deu o mote para Cristina Ferreira abordar o tema. Mariana não fugiu à polémica e respondeu de forma enigmática: «O Zé não entrou por aquela porta. Eu fui a primeira a entrar na Casa dos Segredos. E o que fica nos Açores… fica nos Açores».

Cristina Ferreira foi mais longe e questionou se tinha havido pedido de casamento. A resposta foi imediata e clara: «Fora de questão».

Recorde-se que Zé já tinha desmentido os rumores dias antes: «Isso não é verdade, de todo», garantindo que existe apenas uma amizade com a colega da ex-noiva. Apesar dos desmentidos, a polémica continua a gerar comentários nas redes sociais.