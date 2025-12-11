Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Marie parece ter feito as pazes com o pai. A ex-concorrente do Big Brother Famosos andava de costas voltadas com Martinho Gomes, principalmente desde que assumiu um relacionamento com um homem muito mais velho do que ela, mas agora a jovem fez uma partilha muito especial dedicada ao progenitor.

O pai de Marie celebrou mais um aniversário e a filha não se mostrou indiferente à data, assinalando-a com pompa e circunstância, nas redes sociais.

Na mensagem de parabéns, Marie não esconde que nem sempre se entenderam bem, mas salienta o quão grata está por finalmente estarem a remar para o mesmo lado. «Fico feliz que depois de todas as tempestades e erros possamos finalmente celebrar um aniversário tão felizes e com amor». A ex-concorrente de reality shows frisa ainda que pretende seguir em frente sem pensar no passado e que se sente feliz por ter chegado a bom porto na relação pai e filha. «Que a partir de agora sejamos melhores amigos e deixar o passado para trás», findou.

Marie tornou-se uma figura conhecida do público principalmente depois de ter participado no Big Brother Famosos em 2022 e desde então a sua irreverência é alvo de muita discórdia perante o público.