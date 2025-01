Marie partilha período difícil: «Estou na fase depressiva (...) é super assustador»

Como é que uma seguidora de Marie se tornou a sua melhor amiga e agente. A ex-concorrente do «Dilema» revela tudo

Marie desabafou com os seguidores sobre a fase complicada que enfrenta atualmente.

A jovem assume que está num período depressivo e que se sente assustada.

Após ter revelado que foi diagnosticada com bipolaridade, Marie, ex-concorrente do Boig Brother Famosos e do Dilema, tem recorrido às redes sociais para partilhar como está a viver esta fase mais difícil da sua vida.

Numa sessão de perguntas e respostas, no Instagram, um seguidor questionou a jovem: «Achas que estás melhor agora que tens um diagnóstico? Ajudou de alguma forma?».

«O diagnóstico ajudou-me a perceber muito sobre os últimos anos. Contudo, é muito difícil o processo, agora estou na fase depressiva e queria conseguir sentir-me útil, conseguir descobrir uma forma de ajudar os outros, não tinha a noção até estar ser medicada de como era estar consciente na realidade normal humana e é super assustador para mim», respondeu Marie.

De recordar que recentemente Marie revelou que esteve internada após ter tido «um ataque profundo» que a deixou com «o cérebro lento» e «assustada».

A revelação foi feita nos stories da sua página de Instagram: «Estive internada durante a semana porque tive um ataque profundo, estou de volta a casa, tenho sorte de ter pessoas que amo por perto», escreveu.

«O meu cérebro está lento e sinto-me assustada porque quero voltar ao normal, mas os médicos dizem que demora o seu tempo. É estranho não sentir alegria nas pequenas coisas que antes nos davam. Tenho saudades de pintar. De me rir, de estar bem», concluiu a ex-concorrente.