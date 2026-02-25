Esta ex-concorrente mudou de nome e está a gerar burburinho entre os fãs

Marie voltou a agitar as redes sociais e desta vez bastou uma simples alteração no perfil de Instagram para deixar os seguidores em alvoroço.

A influenciadora digital, que se tornou conhecida do grande público após a participação no Big Brother Famosos e Dilema, surge agora identificada como “Marie Fares” naquela plataforma.

O detalhe não passou despercebido aos fãs, sobretudo porque Fares é o apelido do namorado da jovem. A mudança rapidamente gerou curiosidade e comentários entre os seguidores, que se questionam sobre o significado da nova designação.

Mais feliz que nunca ao lado do namorado 32 anos mais velho

Marie vive uma fase de amor e cumplicidade que faz questão de partilhar com os seguidores. A ex-concorrente dos reality shows da TVI tem mostrado o seu lado mais romântico nas redes sociais, publicando imagens que espelham felicidade, união e superação.

Nas fotografias, Marie e Fares surgem mais próximos do que nunca, trocando olhares cúmplices, abraços e gestos de ternura.

Entre beijos, sorrisos e momentos a dois, as imagens mostram o reencontro de dois corações que decidiram recomeçar, deixando para trás as polémicas e concentrando-se no que realmente importa: o amor.