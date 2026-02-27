Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Esta quinta-feira, 26 de fevereiro, Marie reapareceu nas stories do Instagram e decidiu revelar aquilo a que chamou “toda a verdade” sobre a sua ausência. A ex-participante do Big Brother Famosos e do Dilema começou por partilhar uma informação que surpreendeu muitos fãs: «Eu estou internada, décima vez, mas é por causa que tive um episódio depressivo extremo».

Num conjunto de vídeos gravados no hospital, Marie explicou o que esteve na origem deste novo internamento. «Eu só tinha lítio, o meu lítio estava todo f*****, porque tive uma overdose. Mas estou bem agora», revelou, mostrando-se tranquila ao falar do assunto.

A influenciadora tem sido, ao longo dos últimos anos, uma voz aberta no que toca à saúde mental, partilhando altos e baixos com a sua comunidade digital. Desta vez, optou por não esconder o momento delicado que atravessa, preferindo esclarecer diretamente quem a acompanha.

Apesar da fragilidade do momento, Marie garantiu que está agora estável, deixando implícita a vontade de continuar a cuidar de si e a recuperar.

Pode ver o vídeo partilhado pela jovem no site da Hiper FM.