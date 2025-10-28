O lado mais ousado de Marie: a foto em topless que está a dar que falar

Marie voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente do “Big Brother Famosos 2” e do “Dilema” partilhou, recentemente, no Instagram, uma fotografia em topless que não deixou os seguidores indiferentes.

Na imagem, a jovem surge confiante e sensual, num registo ousado que rapidamente incendiou a caixa de comentários. “És mesmo sexy”, “Linda” e “Maravilhosa!” são apenas alguns dos muitos elogios deixados pelos fãs, que voltaram a encher o perfil de Marie com mensagens de admiração e apoio.

A publicação soma centenas de gostos e comentários, reforçando a popularidade da influenciadora, que continua a destacar-se pela autenticidade e pela forma intensa como vive e partilha cada momento com os seus seguidores.

Veja, agora, a imagem partilhada por Marie.

Recorde-se que, recentemente, Marie voltou a declarar-se publicamente a Fares, com quem se reconciliou. Determinada a lutar pelo amor, a ex-concorrente dos reality shows da TVI partilhou uma fotografia ao lado do namorado, acompanhada de uma mensagem emotiva sobre superação, lealdade e recomeço. A publicação, que gerou centenas de reações, mostrou um lado mais íntimo e vulnerável da jovem, conhecida pela autenticidade e intensidade com que vive as emoções.