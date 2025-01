A enfrentar doença, Marie desaba em lágrimas e emociona todos: «Não me rodeio das pessoas certas»

Marie desaba em lágrimas com palavras de Cristina Ferreira: «Tu teres conseguido erguer-te do fundo do poço é a coisa mais extraordinária»

Marie foi diagnosticada com bipolaridade e desde essa altura que tem partilhado vários registos da doença. No sábado, a ex-concorrente do «Big Brother Famosos», publicou um vídeo no Instagram, onde contou mais alguns detalhes sobre este distúrbio.

«Como sabem, fui diagnosticada com bipolaridade há pouco tempo e não quero ser associada à minha doença, mas o processo do meu diagnóstico, da minha descoberta, está a ser muito mais complexo do que achava que era e está a dar-me mais empatia pelas pessoas», começou por referir Marie.

A jovem continuou: «Ao mesmo tempo, tenho saudades de ser um ser humano normal e partilhar coisas nas redes sociais, algo que não tenho conseguido fazer, porque a minha bipolaridade define-se por etapas de hipomania e mania, ou seja, estou sempre no auge, parece que estou a contactar coisas».

Marie partilhou depois alguns episódios que se passaram consigo, quando não estava em si e revelou: «Já tive situações muito graves, depois não me rodeio das pessoas certas. Fiz porcaria, muita porcaria. Quer queira, quer não, somos humanos e pesa-me muito nas fases depressivas», disse em lágrimas.

«Agora, estou numa fase depressiva e é muito difícil voltar à vida normal, querer voltar... e eu quero. O mais difícil é eu ser uma figura pública, tudo tem muito mais ênfase», acrescentou Marie muito emocionada.

A ex-concorrente rematou: «Tenho de fazer um tratamento de eletrochoques, porque o meu cérebro chegou a um esgotamento total e já não conseguia fazer as coisas normais do dia a dia. Agora, com os eletrochoques, com a medicação e a consciencialização da minha doença estou muito melhor».

Na caixa de comentários são várias as mensagens de apoio e força para Marie nesta altura difícil, inclusive da parte de outras figuras públicas e colegas de reality-shows.