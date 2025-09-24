Marie mostra resultado de procedimento estético. E não é o que estava à espera

Marie está novamente apaixonada: revelada a identidade do homem que lhe 'roubou' o coração

Marie, ex-concorrente do "Big Brother Famosos", surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram o resultado de uma transformação estética que lhe mudou o sorriso.

A jovem influenciadora recorreu à médica dentista Esmeralda Martins, que explicou todos os detalhes da intervenção realizada: “A Marie apresentava uma mordida cruzada à direita e à esquerda, com dois dentinhos cónicos”, começou por revelar a profissional de saúde.

Segundo Esmeralda Martins, o procedimento permitiu corrigir o sorriso sem necessidade de desgastar os dentes: “Para alinhar o sorriso, os dentes estavam mais para dentro e preenchi a face vestibular, fazendo uma faceta sem tocar nos dentes. Além disso, descruzei a mordida e apliquei duas facetas nos dentes da frente, também sem mexer, porque havia espaços suficientes para corrigir. E, assim, ficou linda, sem desgastar os dentes!”.

A própria Marie também não hesitou em publicar um vlog divertido sobre esta nova experiência na sua vida. Na legenda, escreveu:

«Vlog do processo que fiz com a Dra. Esmeralda Martins para melhorar o meu sorriso. Fiquei super satisfeita com o resultado, as pessoas, o cuidado e profissionalismo durante todo o processo fizeram o tempo passar a voar e que tudo corresse melhor do que esperava. Conseguimos o resultado todo num só dia e o que pretendia sem estragar nenhum dente original. Obrigada, Esmeralda Martins. Ficou perfeito estou mesmo feliz.».

Veja o vídeo original da ex-concorrente, em baixo.

A partilha rapidamente gerou reações positivas entre os fãs de Marie, que elogiaram a naturalidade do resultado. Entre vários comentários a elogiar a influenciadora, destacámos o da ex-concorrente Bernardina Brito, que escreveu: «Estás ainda mais linda baby 😍🤍 love you».

Em 2024, Marie foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no programa "Goucha", que entretanto terminou, e emocionou não só o apresentador como certamente o público lá em casa com a sua história de vida, muito marcada pela luta contra a depressão. Após declarações fortes da ex-concorrente do "Dilema" e "Big Brother Famosos", Manuel Luís Goucha terminou a conversa de forma emocionante.

Recorde o momento, no vídeo em baixo.