Entrou no Big Brother e vive uma vida de polémicas. Adivinha quem é esta menina?

A menina que surge nesta fotografia de infância teve uma vida marcada por desafios, momentos difíceis e várias polémicas que fizeram correr muita tinta nos últimos anos.

Desde cedo enfrentou obstáculos que a marcaram profundamente, tendo mais tarde assumido publicamente algumas das batalhas mais difíceis da sua vida, incluindo problemas de saúde mental e episódios de depressão. Ao longo do tempo, nunca escondeu as dificuldades que enfrentou, optando por falar abertamente sobre os temas que a afetaram.

A sua entrada na televisão aconteceu através de um dos reality shows mais populares do país - o Big Brother - onde rapidamente conquistou a atenção do público pela sua personalidade irreverente, espontânea e, por vezes, imprevisível. A participação nesse programa transformou-a numa das figuras mais comentadas da sua geração.

Contudo, a fama trouxe também momentos conturbados. Entre polémicas, desabafos públicos e algumas controvérsias que alimentaram as manchetes da imprensa cor-de-rosa, o seu percurso mediático tem estado longe de ser tranquilo.

Mais recentemente, voltou a despertar a curiosidade dos seguidores ao partilhar uma fotografia da sua infância nas redes sociais. O registo enterneceu muitos fãs e mostrou um lado mais pessoal da jovem influenciadora, levando muitos a recordar o caminho que percorreu até aos dias de hoje.

Já sabe de quem falamos? A resposta é Marie, ex-concorrente do "Big Brother" e também do "Dilema", cuja vida continua a despertar a atenção do público português.