Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar

Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar - Big Brother

Marie revela data do documentário nos cinemas e há um detalhe no trailer que ninguém esperava.

Após o anúncio que gerou entusiasmo entre os fãs, Marie revelou finalmente o trailer do seu documentário. A influenciadora e ex-concorrente do Big Brother Famosos confirmou a data de estreia nos cinemas, com um detalhe importante ligado a um reality show.

Numa publicação partilhada pela produtora do documentário, pode ler-se: «Encontra a tua casa. O documentário La Vie de Maria Manuela chega aos cinemas a 12 de fevereiro

O vídeo promocional oferece uma primeira visão do projeto da influenciadora e cria expectativas em torno de um formato único. O trailer sugere ainda que o Big Brother terá presença relevante na grande produção cinematográfica.

A publicação gerou dezenas de mensagens de apoio à jovem. Nos comentários, multiplicam-se as frases de incentivo: «Eu acho que sempre foste uma superstar mas que o mundo não vê tudo assim mas nós também não conseguimos agradar a toda a gente, mas só temos oportunidade de ser felizes uma vez então vive a tua vida sê aquilo que quiseres ser ninguém é perfeito.», «Não desista pois garanto-te tu és uma estrela !», entre outros.

Veja aqui o trailer: 

 

