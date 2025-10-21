Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Uma semana depois de confirmar a reconciliação com Fares, Marie, ex-concorrente de vários reality shows da TVI, voltou a surpreender os seguidores com uma declaração apaixonada e emotiva nas redes sociais. Determinada a lutar pelo amor, a jovem partilhou no Instagram uma fotografia ao lado do namorado, acompanhado de um texto intenso sobre amor, superação e lealdade.

“A família começa agora. Felizmente sobrevivi a toda a manipulação e doença alheia que me fez acreditar que eu sim era a maluca, a todos os que desejam que eu fique internada para o resto da vida, inclusive os meus pais, não se preocupem, eu sou feliz, eu não tenho vergonha das minhas falhas”, começou por escrever Marie.

A publicação, que rapidamente gerou centenas de reações e comentários de apoio, mostra um lado mais íntimo e vulnerável da ex-concorrente, conhecida pela sua autenticidade e pela forma intensa como vive as emoções.

Numa declaração de amor sentida a Fares, Marie continuou:

“Eu não sou doente, eu não quero o vosso dinheiro, eu não quero magoar nada em troca. Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida e morte. Conheci o homem que me leu, que me compreendeu, que me fez brilhar, que me ensinou que o amor não é abuso mas sim cuidado.”

A mensagem termina com uma promessa que comoveu os seguidores:

“Serei a tua mulher todos os dias e lutarei por nós até a morte se esquecer de nós, para sempre.”

Veja, em baixo, a publicação original.

Já as reações a esta declaração de amor por parte de Marie dividiram-se e há um comentário que chama à atenção: "É impressão minha ou ela tem os braços cheios de hematomas?".

A relação entre Marie e Fares, que tem uma diferença de idades de 32 anos, tem sido marcada por altos e baixos, mas a jovem garante estar pronta para um novo começo. Entre declarações públicas e gestos de carinho, o casal volta a ser um dos mais comentados do universo dos reality shows da TVI.