Marie apaga fotografia polémica, que afinal terá outro significado. Muito mais sério e preocupante

Marie recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma nova fotografia que gerou rumores de gravidez. Na imagem, a ex-concorrente surge com a barriga em evidência, um detalhe que não passou despercebido aos seguidores mais atentos e que rapidamente deu origem a várias especulações.

Contudo, essa imagem foi entretanto apagada e poderá ter um significado diferente - muito mais sério e preocupante. Na legenda da fotografia, Marie escreveu apenas "BED", que entre outras coisas, significa Binge Eating Disorder — em português, muitas vezes chamada Perturbação Alimentar Compulsiva.

Em causa, segundo a ajuda do 'ChatGPT', está um distúrbio alimentar caracterizado por episódios recorrentes em que a pessoa consome grandes quantidades de comida num curto período, com uma sensação de perda de controlo - daí a barriga saliente que Marie mostrou na imagem.

O mesmo tema foi destacado por um conhecido influencer, na sua conta de TikTok: «As pessoas nos comentários estavam a pensar que era uma gravidez, na verdade é uma sigla que significa uma perturbação de compulsão alimentar», adiantou.