Marie volta para o ex-namorado bem mais velho - e 'vira as costas' aos amigos

Há uns meses, Marie assumiu uma relação com um homem muito mais velho. O caso acabou de forma polémica, com uma amiga da ex-concorrente d'O Dilema a denunciar que a jovem teria sido vítima de perseguições, mas parece que os dois voltaram a entender-se.
Recentemente, Marie decidiu limpar as suas redes sociais e deixou de seguir quase toda a gente. Na lista de pessoas que segue no Instagram, ficaram apenas nove pessoas e, entre elas, estaria esse ex-companheiro, segundo avança A Televisão.
O tal homem partilhou também nas redes sociais uma fotografia em que surge a almoçar com Marie.
Pode ver aqui a foto em questão:
Na caixa de comentários dessa mesma publicação, um internauta questionou se Marie tinha voltado para o ex-companheiro. «Nunca nos separámos», respondeu.
Neste momento, Marie deixou de seguir toda a gente no Instagram, até mesmo alegado companheiro, tal como comprova o print-screen abaixo: