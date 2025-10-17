Marie volta para o ex-namorado bem mais velho - e 'vira as costas' aos amigos

Ao Minuto

18:27
Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó» - Big Brother
04:57

Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó»

18:26
Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera - Big Brother
01:00

Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera

18:15
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
03:58

Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo

18:03
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso» - Big Brother
03:06

Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso»

17:57
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras - Big Brother
01:42

Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras

17:44
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?» - Big Brother
01:57

Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?»

17:09
Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou? - Big Brother
01:56

Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?

16:47
Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende - Big Brother
04:21

Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende

16:14
Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir» - Big Brother
02:24

Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir»

15:33
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera - Big Brother
01:20

Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera

15:11
Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém» - Big Brother
02:03

Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém»

15:06
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes - Big Brother
01:34

Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes

14:41
Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana» - Big Brother
03:22

Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana»

14:06
Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge - Big Brother
04:28

Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge

13:46
Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo» - Big Brother
06:15

Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo»

13:42
Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela» - Big Brother
06:15

Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela»

13:37
Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa - Big Brother
06:32

Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa

12:45
Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas» - Big Brother
05:03

Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas»

12:28
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante - Big Brother
01:10

Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante

12:27
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio - Big Brother
01:14

Liliana faz dança sensual em cima de Fábio

12:25
Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan - Big Brother
02:08

Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan

12:23
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi - Big Brother
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

12:19
Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente - Big Brother
01:17

Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente

12:17
Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel - Big Brother
01:35

Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel

12:13
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...» - Big Brother
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

Marie volta para o ex-namorado bem mais velho - e 'vira as costas' aos amigos

  • Secret Story
  • Há 2h e 9min
Marie volta para o ex-namorado bem mais velho - e 'vira as costas' aos amigos - Big Brother

A ex-concorrente do Big Brother e d'O Dilema voltou para os braços do namorado muito mais velho, ao lado de quem protagonizou as maiores polémicas.

Há uns meses, Marie assumiu uma relação com um homem muito mais velho. O caso acabou de forma polémica, com uma amiga da ex-concorrente d'O Dilema a denunciar que a jovem teria sido vítima de perseguições, mas parece que os dois voltaram a entender-se.

Recentemente, Marie decidiu limpar as suas redes sociais e deixou de seguir quase toda a gente. Na lista de pessoas que segue no Instagram, ficaram apenas nove pessoas e, entre elas, estaria esse ex-companheiro, segundo avança A Televisão.

O tal homem partilhou também nas redes sociais uma fotografia em que surge a almoçar com Marie.

Pode ver aqui a foto em questão:

Na caixa de comentários dessa mesma publicação, um internauta questionou se Marie tinha voltado para o ex-companheiro. «Nunca nos separámos», respondeu.

Neste momento, Marie deixou de seguir toda a gente no Instagram, até mesmo alegado companheiro, tal como comprova o print-screen abaixo:

 

Marie mostra resultado de procedimento estético. E não é o que estava à espera

A enfrentar doença, Marie desaba em lágrimas e emociona todos: «Não me rodeio das pessoas certas»

Marie partilha período difícil: «Estou na fase depressiva (...) é super assustador»

Marie choca ao revelar internamento: «Tive um ataque profundo (...) sinto-me assustada»
