Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

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A ex-concorrente criticou o ex-casal de concorrentes do Secret Story 10.

Marisa Pires entrou na nona edição do Secret Story, mas esta décima temporada também está a mexer com ela, sobretudo a história do ex-casal Eva e Diogo, que tem sido muito comentada pela mulher de Pedro Jorge. 

Depois de arrasar Eva e ter apagado o post, o que levou a críticas fortes do público à sua postura, Marisa voltou a atacar o ex-casal nas redes sociais, mais concretamente no 'X', antigo Twitter. 

«Assume o que dizes, ó Diogo!», começou por referir Marisa numa primeira publicação. Depois, uma seguidora reagiu: «A esposa que insinuou que o marido poderia ser agressivo com a própria família. Noção, precisa-se!» e foi aí que Marisa atacou Diogo e Eva: «Prefiro insinuar a levar estratégia como eles de beijar outras pessoas, amiga». 

 

Post apagado resultou em fortes críticas

Tudo começou quando Marisa Pires recorreu à plataforma X (antigo Twitter) para deixar uma mensagem arrasadora dirigida a Eva - concorrente da atual edição do Secret Story. 

No texto entretanto apagado, a mulher de Pedro Jorge não poupou críticas: «Podes enganar quem quiseres... Mas uma pessoa que incentivou a que as coisas acontecessem não pode vir agora dar ar de coitadinha». A publicação, apesar de ter sido apagada, foi captada por vários utilizadores e acabou por se tornar viral.

Reality em direto?
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Perante a crescente pressão, Marisa Pires acabou por voltar às redes sociais para esclarecer a situação. Num novo comentário, explicou o motivo por detrás da decisão de apagar a publicação inicial, mas deixou claro que não pretende manter-se em silêncio daqui para a frente.

«Apaguei porque achei melhor não dar opinião, mas, a partir de agora, vou dar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe no canto do prato», afirmou. A declaração gerou ainda mais debate, dividindo opiniões entre quem considera a atitude frontal e quem a vê como desnecessariamente polémica.

 

 

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