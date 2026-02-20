Marisa Pires faz mudança radical de visual. E o "antes e depois" é impressionante

Marisa Pires, ex-concorrente do Secret Story 9, fez um mudança radical de visual e foi revelado o "antes e depois" do processo nas redes sociais.

«Deixamos o antes e depois da Marisa Pires. Com vários eventos a caminho, não podíamos arriscar numa grande mudança de corte, então mantivemos o comprimento e afinámos os detalhes», lê-se na página do cabeleireiro responsável pela transformação.

Na mesma publicação, partilhada no Instagram, os profissionais adiantam: «Na cor, a raiz natural estava quimicamente alterada, criando bloqueio no aclaramento, e as pontas com histórico de descolorações».

«Este foi o resultado possível nesta primeira correção, rumo a uma cor mais uniforme 🤩 Trabalhamos com consciência e segurança, priorizando sempre a saúde capilar 🙌», concluem.

