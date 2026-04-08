Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

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De costas voltadas? Jéssica e Sara abandonam dinâmica para discutir: «Está a ser demais!» - Big Brother
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Liliana lança farpas durante dinâmica: «Não gosto de ver o elo mais fraco a ser humilhado» - Big Brother
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Liliana e Ariana entram em confronto: «Achas que foste leal comigo?» - Big Brother
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A mulher de Pedro Jorge está a ser duramente criticada após ter deixado uma mensagem negativa a Eva, do Secret Story 10 e ter apagado tudo depois.

É o tema do momento, dentro e fora da casa: Marisa Pires, ex-concorrente do Secret Story 9, está no centro de uma nova controvérsia nas redes sociais. Tudo começou quando ela recorreu à plataforma X (antigo Twitter) para deixar uma mensagem arrasadora dirigida a Eva - concorrente da atual edição do formato. 

No texto entretanto apagado, a mulher de Pedro Jorge não poupou críticas: «Podes enganar quem quiseres... Mas uma pessoa que incentivou a que as coisas acontecessem não pode vir agora dar ar de coitadinha». A publicação, apesar de ter sido apagada, foi captada por vários utilizadores e acabou por se tornar viral.

Perante a crescente pressão, Marisa Pires acabou por voltar às redes sociais para esclarecer a situação. Num novo comentário, explicou o motivo por detrás da decisão de apagar a publicação inicial, mas deixou claro que não pretende manter-se em silêncio daqui para a frente.

«Apaguei porque achei melhor não dar opinião, mas, a partir de agora, vou dar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe no canto do prato», afirmou. A declaração gerou ainda mais debate, dividindo opiniões entre quem considera a atitude frontal e quem a vê como desnecessariamente polémica.

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