Insólito: Limpeza de um sofá gera discussão acesa entre dois ex-concorrentes muito conhecidos

Marisa Pires, mulher de Pedro Jorge, está em ‘guerra’ com Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother. E tudo começou por um motivo insólito: a limpeza de um sofá.

Gabriel tem um negócio de limpeza e dedica-se, em particular, à limpeza de sofás. Foi precisamente na casa de Marisa e Pedro Jorge que prestou um serviço. No entanto, o que deveria ter sido uma parceria acabou por transformar-se num confronto público.

Gabriel acusa Pedro Jorge, atual concorrente do Desafio Final, e Marisa de não terem cumprido o combinado. Contudo, Marisa já veio desmentir as acusações.

“Eles, no final do serviço, não cumpriram o combinado e pediram-me dinheiro para fazer publicidade. O Pedro não partilhou como acordado. Depois do serviço feito, e de eu ter voltado ao Porto após lhes prestar um serviço de 800 euros, pediu-me dinheiro para fazer a partilha. Eu tenho os prints todos! Esse casal são uns burlões mentirosos”, alegou Gabriel.

Em declarações à TV Guia, Marisa defendeu-se: “Basta irem ao Instagram dele, onde está o post que fizemos. Nós não apagámos nada e fizemos as referências. As nossas contas é que foram abaixo e os posts desapareceram.”

A companheira de Pedro Jorge explicou ainda a sua versão dos acontecimentos: “Qual não foi o nosso espanto quando, no final da semana, ele entrou em contacto com o Pedro e disse que tínhamos de fazer outra story no Instagram porque ele não teve as visualizações que queria.”

“Nós respondemos que não o iríamos fazer, porque o acordo inicial era aquela story e o post, não era fazer mais vezes. Pensando desta maneira, sempre que ele quisesse, tínhamos de andar a fazer publicações até ele alcançar as pessoas pretendidas. Ele nunca nos disse nada disso. Fazemos parcerias com muita gente e nunca ninguém nos pediu tal coisa.”

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