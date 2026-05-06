Marisa Pires arrasa Liliana Oliveira em direto e deixa aviso sério: «Ela esquece-se que...»

O ambiente em torno do Secret Story - Desafio Final continua ao rubro e, desta vez, foi fora da Casa que as críticas subiram de tom. Marisa Pires marcou presença no programa Última Hora desta terça-feira, 5 de maio, e não poupou Liliana Oliveira.

A mulher de Pedro Jorge, vencedor do Secret Story 9, reagiu à entrada da concorrente no jogo, marcada por vários ataques ao seu parceiro, e garantiu que nada a surpreendeu. «Continua com o mesmo jogo sujo de sempre», começou por afirmar, sublinhando que Liliana poderia ter adotado uma estratégia diferente após o tempo que esteve fora da Casa.

Marisa foi mais longe e criticou a falta de evolução no jogo da concorrente. Na sua opinião, Liliana teve oportunidade para refletir e regressar mais preparada, mas acabou por repetir erros do passado. «Podia ter um bocadinho mais de noção e levar uma estratégia melhor e não o fez», apontou.

Durante a intervenção, deixou ainda um aviso direto. «Ela esquece-se que há coisas que acontecem cá fora que ela pode levar lá para dentro (…) e tem que ter atenção às coisas que está a puxar», alertou, mostrando preocupação com as informações levadas para o jogo.

Por outro lado, Marisa fez questão de elogiar Pedro Jorge, destacando a sua postura dentro da Casa. A comentadora acredita que o concorrente está a jogar de forma inteligente, ao não dar protagonismo a Liliana.

A terminar, voltou a apontar o dedo à concorrente e deixou uma previsão pouco favorável. Marisa considera que Liliana pode sair do Desafio Final com uma imagem ainda mais fragilizada. «Se foi para melhorar a imagem dela, acho que não está a conseguir», rematou.

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