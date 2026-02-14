Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

Marisa Pires e Pedro Jorge têm investido nos diretos para alcançar cada vez mais clientes para a sua loja. O mais recente direto ficou marcado por um momento de tensão. Marisa exaltou-se com uma seguidora após ter sido acusada de inflacionar o preço de uma mala.

Durante um direto, Marisa e Pedro Jorge leram um comentário de uma seguidora que os acusava de aumentar o valor real dos produtos. Marisa não escondeu o desagrado, pela seguidora também ter comparado aquela mala a uma de qualidade inferior. A ex-concorrente do Secret Story 9 respondeu de imediato: «Olha dona Micaela, se você quiser uma destas eu vendo-lhe por 15 euros, está bem? Mas nós estamos a mostrar artigo qualificado e de qualidade. É uma marca que nós vendemos na nossa loja, que só compra quem quer», afirmou, visivelmente incomodada.

Pedro Jorge interveio para esclarecer que as peças mantinham o preço original de etiqueta, mas Marisa Pires fez questão de encerrar o assunto, defendendo a integridade do casal: «Isto são pessoas que não têm mais nada para fazer e vêm aqui criticar o trabalho dos outros… desde já fica aqui assente que nós não queremos enganar ninguém, nunca o fizemos e não é agora que o vamos fazer», concluiu. Veja o vídeo.