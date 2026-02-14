Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

Ao Minuto

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"

Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"
Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"

Cristina Ferreira 'confronta' Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: "Já perceberam porque é que a vida vos juntou?"
Cristina Ferreira 'confronta' Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: "Já perceberam porque é que a vida vos juntou?"

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do "Secret Story 9": "Estará grávida-"
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do "Secret Story 9": "Estará grávida-"

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

Marisa Pires e Pedro Jorge perderam a cabeça em direto e exaltaram-se com uma seguidora que os acusou de vender malas a um valor superior ao que elas efetivamente valem.

Marisa Pires e Pedro Jorge têm investido nos diretos para alcançar cada vez mais clientes para a sua loja. O mais recente direto ficou marcado por um momento de tensão. Marisa exaltou-se com uma seguidora após ter sido acusada de inflacionar o preço de uma mala.

Durante um direto, Marisa e Pedro Jorge leram um comentário de uma seguidora que os acusava de aumentar o valor real dos produtos. Marisa não escondeu o desagrado, pela seguidora também ter comparado aquela mala a uma de qualidade inferior. A ex-concorrente do Secret Story 9 respondeu de imediato: «Olha dona Micaela, se você quiser uma destas eu vendo-lhe por 15 euros, está bem? Mas nós estamos a mostrar artigo qualificado e de qualidade. É uma marca que nós vendemos na nossa loja, que só compra quem quer», afirmou, visivelmente incomodada.

Pedro Jorge interveio para esclarecer que as peças mantinham o preço original de etiqueta, mas Marisa Pires fez questão de encerrar o assunto, defendendo a integridade do casal: «Isto são pessoas que não têm mais nada para fazer e vêm aqui criticar o trabalho dos outros… desde já fica aqui assente que nós não queremos enganar ninguém, nunca o fizemos e não é agora que o vamos fazer», concluiu.

Veja o vídeo.

