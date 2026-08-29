Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

O perfil de Instagram dedicado à filha do casal, Yara, de seis anos, foi bloqueado esta sexta-feira, depois de vários dias de polémica em torno da presença da criança na rede social.

A conta da menina tinha sido alvo de críticas por parte de vários seguidores, que questionaram a decisão de criar um perfil próprio para uma criança. A discussão prolongou-se durante praticamente uma semana e acabou por dar origem a várias denúncias, levando à suspensão da página.

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Perante o sucedido, Marisa Pires decidiu quebrar o silêncio e mostrou-se revoltada com a situação. A empresária considera que os responsáveis pelas denúncias não agiram por preocupação com a família e acredita que existem outros motivos por detrás da decisão.

«Essas pessoas que não venham dizer que se preocupam connosco. Não estão a mostrar o perigo, têm inveja e ódio de nós. Dão-se ao trabalho de fazer denúncias para bloquear o Instagram da Yara, essas pessoas têm inveja de nós. Agora acredito nisso, sim», começou por dizer.

Mais tarde, Marisa voltou a pronunciar-se sobre o assunto e garantiu que o encerramento da página não vai afetar a família. Pelo contrário, afirmou que a situação servirá para os tornar ainda mais fortes: «Venho dizer-vos que se pensam que é por derrubar uma página de Instagram de uma criança que nos vão deitar abaixo, estão muito enganados. Só nos tornam ainda mais fortes».

A empresária terminou ainda a sua reação com uma mensagem dirigida a quem esteve por detrás das denúncias, misturando a revolta com um apelo à paz: «Só penso do fundo do meu coração que o universo traga muito amor ao coração dessas pessoas, coração esse que deve ter muito ódio dentro de vocês».

Assim, aquilo que começou por ser uma discussão nas redes sociais acabou por resultar no desaparecimento da conta de Yara. Marisa Pires, contudo, garante que não pretende deixar que a polémica abale a família.