Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

A passagem pelo Secret Story 9 transformou Pedro e Marisa num dos casais mais comentados e queridos da edição, e mesmo após o final do reality show, continuam a encantar o público português.

Na gala do 33.º aniversário da TVI, o casal não deixou ninguém indiferente com os seus looks elegantes e coordenados: ambos optaram por tons de preto, transmitindo sofisticação e um estilo intemporal. Pedro apostou num visual clássico e moderno, enquanto Marisa destacou-se com um outfit elegante que valorizado pelas suas luvas em renda.

O look preto do casal de ambos mostrou ao público que o casal continua em forte sintonia, e consolida a imagem de Pedro e Marisa como um dos pares acarinhados no mundo dos reality shows. A sua escolha de vestuário captou olhares e elogios, e confirmou que continuam a ser referência não só pelo carisma, mas também pelo estilo.

