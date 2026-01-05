Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal - Big Brother

Depois de semanas intensas dentro da casa do “Secret Story 9”, Marisa Pires e Pedro Jorge estão de volta à rotina familiar. Nas redes sociais, a ex-finalista mostrou um momento simples, mas cheio de significado, ao lado do companheiro e dos filhos.

Marisa Pires e Pedro Jorge já estão a viver novamente a chamada “vida real” depois da participação no “Secret Story 9”, edição que acabou por ser vencida por outro concorrente. O casal tem partilhado com os seguidores alguns momentos deste regresso à normalidade, longe das câmaras e do jogo.

Este domingo, dia 4 de janeiro, Marisa recorreu ao Instagram para publicar um vídeo onde surge ao lado do companheiro e dos filhos, Yara e Théo, num programa bem familiar. «Hoje o nosso dia foi passado em família, e a repor a mercearia cá de casa!», escreveu na legenda.

A ex-concorrente aproveitou ainda para deixar uma mensagem de carinho a quem a tem abordado desde que saiu do programa. «E o vosso domingo como foi? Obrigado por todo o carinho que estamos a receber sempre que saímos à rua, estamos de coração cheio!», acrescentou.

O regresso à rotina, marcado por gestos simples e tempo em família, mostra um lado mais íntimo de Marisa Pires e Pedro Jorge, agora longe da pressão do reality show que os deu a conhecer ao grande público.

