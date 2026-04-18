Marisa Pires faz uma nova declaração pública inesperada. E envolve Pedro Jorge: «Nunca irei»

Marisa está a viver uma das fases mais felizes da sua vida e não faz questão de o esconder. Desde que saiu do Secret Story 9, a ex-concorrente tem partilhado vários momentos de cumplicidade ao lado de Pedro Jorge, vencedor da mesma edição.

O casal, que construiu uma relação sólida fora da casa mais vigiada do país, tem dois filhos em comum, Theo e Yara, e continua a mostrar que o amor permanece forte.

Este sábado, 18 de abril, Marisa recorreu às redes sociais para recordar alguns momentos marcantes da experiência no reality show - e aproveitou para se declarar: «Momentos nossos que nunca irei esquecer», escreveu na legenda de uma publicação carregada de memórias.

A ex-concorrente fez ainda questão de sublinhar a importância de Pedro Jorge ao longo dessa jornada: «Obrigada por teres entrado comigo nesta aventura, sem ti não seria certamente a mesma coisa», acrescentou.

Uma partilha simples, mas cheia de significado, que reforça a ligação entre os dois e que está a conquistar os fãs do casal.

Há uma nova declaração pública que está a emocionar