Marisa Pires faz uma nova declaração pública inesperada. E envolve Pedro Jorge: «Nunca irei»

Marisa está a viver uma das fases mais felizes da sua vida e não faz questão de o esconder. Desde que saiu do Secret Story 9, a ex-concorrente tem partilhado vários momentos de cumplicidade ao lado de Pedro Jorge, vencedor da mesma edição.
O casal, que construiu uma relação sólida fora da casa mais vigiada do país, tem dois filhos em comum, Theo e Yara, e continua a mostrar que o amor permanece forte.
Este sábado, 18 de abril, Marisa recorreu às redes sociais para recordar alguns momentos marcantes da experiência no reality show - e aproveitou para se declarar: «Momentos nossos que nunca irei esquecer», escreveu na legenda de uma publicação carregada de memórias.
A ex-concorrente fez ainda questão de sublinhar a importância de Pedro Jorge ao longo dessa jornada: «Obrigada por teres entrado comigo nesta aventura, sem ti não seria certamente a mesma coisa», acrescentou.
Uma partilha simples, mas cheia de significado, que reforça a ligação entre os dois e que está a conquistar os fãs do casal.
Há uma nova declaração pública que está a emocionar
Marisa recorreu às redes sociais no dia 19 de março, para assinalar o Dia do Pai com uma partilha marcada pela emoção. A ex-concorrente do Secret Story 9 surpreendeu ao celebrar não apenas o seu pai, mas também Pedro Jorge, o pai dos seus filhos.
Numa mensagem sentida, destacou a importância de ambos na sua vida: «Hoje celebro dois grandes homens da minha vida O meu pai, que sempre foi o meu exemplo, e o pai dos meus filhos, que enche os nossos dias de amor e dedicação».
A ex-concorrente fez ainda questão de sublinhar a gratidão que sente: «Sou grata por ter ao meu lado estes dois pilares tão especiais. Feliz Dia do Pai».
A homenagem continuou com uma segunda partilha, onde mostrou um momento particularmente ternurento. Marisa divulgou um vídeo amoroso da filha, acompanhado por um poema simples, mas cheio de sentimento.
«Feliz dia do pai papá Amo-te daqui até a lua», pode ler-se.
Entre palavras e gestos, Marisa voltou a mostrar o lado mais próximo e familiar, numa celebração que conquistou os seguidores.