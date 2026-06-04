Perante o enredo entre Nufla e Pedro Jorge, Marisa Pires 'responde' com frase marcante: «A distância pode separar...»

Dentro da casa do Secret Story - Desafio Final, muito se tem especulado sobre um suposto interesse amoroso que Nufla terá por Pedro Jorge. O próprio concorrente chegou a duvidar das intenções da colega de casa para com ele e, agora, Marisa Pires partilhou uma frase marcante que está a dar que falar.

Fora da casa mais vigiada do País, Marisa Pires tem acompanhado atentamente o percurso do companheiro e demonstrado o seu apoio incondicional. No Instagram, a finalista do Secret Story 9 publicou uma foto sua a sorrir e escreveu, na legenda: «A distância pode separar corpos, mas nunca corações que se amam…»

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Os fãs ficaram rendidos à partilha de Marisa Pires. «Linda Marisa. Força PEDRO the Best apoio incondicional até à vitória 👏», «Diva❤️Lindíssima🫶», «Maravilhosa, fazes ver aquelas vintonas que não param de falar com dor de cotovelo, força Marisa..👏», «Maravilha es linda pôs as bonecas de plástico a um canto força Pedro❤️», «Não podia concordar mais. És linda 🫶🏼», pode ler-se nos comentários.