Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Marisa Susana, que entrou na 9.ª edição do Secret Story, com o enigma de que se tinha casado sozinha, voltou a surpreender tudo e todos. A ex-concorrente do reality show está finalmente noiva e foi ela quem tomou a iniciativa de pedir o companheiro em casamento.

A revelação foi feita esta sexta-feira, dia 23, através das redes sociais, onde Marisa partilhou um vídeo emocionante do momento. Na legenda, explicou que tudo foi preparado ao detalhe e carregado de significado.

«No dia em que eu, Marisu, fiz o pedido de casamento ao Patrick, ele não fazia ideia do que estava para acontecer. Foi surpresa. Foi coração. Foi verdade. Envolvi a nossa Cataleya nesse momento, porque o nosso amor é também feito dela, da nossa família e da história que construímos juntos», começou por escrever.

A antiga moradora da casa mais vigiada do país fez ainda questão de sublinhar que o casal decidiu fugir às convenções: «Fugimos da tradição que diz que tem de ser ele a fazer o pedido. Nada tem de ser como os outros dizem. Tudo tem de ser como sentimos. Criámos um momento único, inesperado e cheio de significado. Um instante marcante, daqueles que fazem o tempo parar. Que este momento sirva para refletir: o amor não segue regras. Segue sentimentos, coragem e autenticidade», defendeu.

No vídeo partilhado, Marisa surge vestida de noiva, numa sala de espetáculos. Patrick entra no espaço vendado e acaba por dar de caras com a companheira a dançar no palco. Seguem-se beijos, uma compilação de momentos do casal projetada no grande ecrã e a entrada da filha dos dois, Cataleya, com um balão em forma de coração. É então que acontece o pedido de casamento.

Um momento íntimo, simbólico e profundamente emotivo, que rapidamente conquistou os seguidores. Veja aqui o vídeo:

Recorde a história do seu segredo...

Marisa Susana viu o seu segredo ser desvendado por Leandro. Após a revelação, a ex-concorrente do Secret Story 9 explicou a história por trás do segredo e há um detalhe 'picante' imperdível.

«Quando me separei do pai dos meus filhos, eu juntei-me com uma pessoa com quem já tinha estado aos 17 anos. Ele pediu-me logo em casamento, ele foi até ao Algarve, pediu-me em casamento, de joelhos, em frente aos meus pais. Foi tudo muito rápido, planeámos tudo, ele é que pagou tudo praticamente», contou.

Marisa Susana continuou: «Não era a pessoa perfeita para mim, ele condicionava-me em muita coisa: não dançar com outra pessoa, não conviver com outras pessoas, mas eu acreditava que se o destino nos tinha juntado depois de ter estado 10 anos com o pai dos meus filhos, que era assim que tinha de ser».

«Para mim estava a correr tudo bem na organização, eu é que estava a organizar o meu próprio casamento, até que depois chegou o Dia dos Namorados - por isso o Dia dos Namorados para mim não faz sentido - eu fui ter com ele à Suíça, eu estava na Alemanha e nós estávamos juntos ao fim de semana», revelou.

A ex-concorrente prosseguiu o relato: «Ele queria muito que eu me mudasse para a Suíça, mas eu já tinha a minha empresa na Alemanha, eu dizia que não queria deixar a minha vida para ir para a Suíça e ele dizia que outras portuguesas também tinham começado nas limpezas e que eu podia começar do princípio».

«E eu dizia que não, mas eu não sabia que, se não fosse para lá, ele ia desistir do casamento ou nem queria ficar comigo. E aquele dia correu assim para mim bem, mas ele estava super chateado» e naquele dia, contou Marisa Susana, «eu insisti no carro por que é que ele estava assim comigo».

Emocionada, Marisa Susana contou então como foi o fim: «Ele fez alta travagem, começou aos gritos e disse que já não ia haver casamento nenhum. Foi assim do nada, já era 1 e tal da manhã, meti-me no carro, fui para a Alemanha sozinha, sem telemóvel, à noite, com neve».

«Depois no dia a seguir pensei, a minha cabeça ficou mais clara, ninguém mais vai mandar na minha vida, dizer o que eu vou fazer ou o que eu tenho de fazer, ele disse que sabia desde o Natal que não queria casar e fez-me enviar os convites na mesma. Ele disse que não ia aparecer no dia do casamento», revelou.

A ex-concorrente não desistiu e seguiu com o plano sozinha: «Quando eu cheguei em agosto a Portugal, eu meti na cabeça viver aquele dia para mim e fazê-lo para mim. Então vivi-o como se fosse o meu casamento e casei comigo, para eu me amar a mim e ser feliz».

«O hotel onde me ia vestir no dia do casamento a sério fui com a minha irmã, ela é que me maquilhou, acordei em pijama, com o vestido pendurado na janela, com o fotógrafo a filmar tudo e a fotografar tudo. Depois fomos para a praia, foi lá que eu também depois fiz os votos, mais fotografias na areia, nas rochas», disse.

A história chega agora ao detalhe mais insólito e até 'picante': «10 dias antes do meu casamento sozinha acontecer, eu conheci um rapaz na praia que era amigo de uma amiga minha e eles apareceram no dia do casamento», contou Marisa Susana.

«Esse rapaz entrou na brincadeira e fez de noivo, ao ponto de toda a gente ter acreditado que ele era o noivo, até eu. Ele fiz um strip para mim no bar, convivemos a noite toda e acabámos no carro. O meu segredo era: “Eu casei sozinha e tive direito a noite de núpcias”», rematou a ex-concorrente.

