Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

Marisa Susana foi expulsa. Ao chegar a estúdio foi recebida pela equipa do digital da TVI para uma entrevista exclusiva para as redes sociais do canal televisivo. Em conversa com a repórter digital do programa, Rita Vassalo, a agora ex-concorrente não conteve as lágrimas.

«Ela só faz é chorar desde que chegou. A nossa rainha do gelo (como era conhecida, por comer gelo). Estás triste?», questionou a repórter. Marisa respondeu: «Muito. Eu acho que foi injusto. Daqueles concorrentes que lá estão eu acho que dava muito à casa. Eu empenhava-me muito. Eu vivia muito aquilo. Eu esquecia-me da minha própria vida cá fora. Eu queria estar lá até ao fim», respondeu.

Rita, por sua vez, acrescentou em tom de conforto: «Agora deixas lá amigos. A Marisa.. O Pedro!».

Ao que a ex-concorrente respondeu: «Deixo amigos. Deixo pessoas que eu consegui abrir o meu coração. Uma coisa que eu pensava que nunca ia fazer. Pensava que ia fria como o gelo e não. Nós criamos ligações lá dentro. Acabamos por esquecer a família cá fora».

Sobre Pedro Jorge, Marisa Susana esclareceu todos os alegados 'ciúmes': «O Pedro era uma pessoa que me apoiava muito, mas agora já sei que é tudo falso».

«Não é falso, ele simplesmente é casado», acrescentou a repórter antes de questionar Marisa sobre os ditos ciúmes: «Eu tentei descobrir o segredo dele. Então provocava para ver se havia alguma reação. Só que eu via que ele metia-se com todas as raparigas. Eu acreditei que ele estava a gostar dela (Marisa) e que a partir de segunda-feira a coisa ia-se dar».

«Já se deu», brincou a repórter em resposta alusiva ao facto de Pedro e Marisa já serem um casal há longos anos, e com dois filhos.

Veja aqui:

A gala deste domingo do Secret Story terminou com um dos momentos mais aguardados pelo público: o confronto do concorrente expulso com o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa. Já em estúdio, muito emocionada, Marisa Susana recebeu mensagens de apoio dos comentadores Flávio Furtado e Bruna Gomes, antes de finalmente saber qual é o segredo que mais tem agitado esta edição do reality show da TVI.

Marisa Susana ficou perplexa ao perceber que esteve muito perto de desvendar o mistério, mas acabou por não carregar no botão.

Recorde-se que Pedro e Marisa são um casal verdadeiro e têm dois filhos em comum.

Veja o vídeo do momento: