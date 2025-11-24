Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

Ao Minuto

14:14
Marisa mostra-se com ciúmes após pedido de Pedro que envolve Marisa Susana - Big Brother
02:46

Marisa mostra-se com ciúmes após pedido de Pedro que envolve Marisa Susana

13:57
Dylan cada vez mais perto do segredo de Bruno: «Esteve às portas da morte» - Big Brother
05:09

Dylan cada vez mais perto do segredo de Bruno: «Esteve às portas da morte»

13:45
Marisa e Pedro trocam beijos intensos e apaixonados às escondidas de todos - Big Brother
05:03

Marisa e Pedro trocam beijos intensos e apaixonados às escondidas de todos

12:52
«Tens os dias contados (...) e vais continuar sozinha»: Estala o confronto aceso entre Ana e Pedro - Big Brother
05:38

«Tens os dias contados (...) e vais continuar sozinha»: Estala o confronto aceso entre Ana e Pedro

12:28
«Oh Ana, vai-te confessar a um padre mouco que ninguém te liga nenhuma!»: Leandro passa-se com Ana - Big Brother
02:23

«Oh Ana, vai-te confessar a um padre mouco que ninguém te liga nenhuma!»: Leandro passa-se com Ana

12:15
Pedro responde torto a Marisa e fica fora de si ao atacar o outro grupo: «Não têm respeito por quem está aqui triste!» - Big Brother
03:49

Pedro responde torto a Marisa e fica fora de si ao atacar o outro grupo: «Não têm respeito por quem está aqui triste!»

12:12
Querem vê-lo "a cair" e vão "fazer por isso": Bruno e Dylan são claros sobre Pedro - Big Brother
02:13

Querem vê-lo "a cair" e vão "fazer por isso": Bruno e Dylan são claros sobre Pedro

11:33
Liliana e Pedro dão descasca no outro grupo, Ana intervém e leva tacada de Leandro - Big Brother
02:29

Liliana e Pedro dão descasca no outro grupo, Ana intervém e leva tacada de Leandro

11:11
Um arco-íris foi deixado na cama de Leandro e esta foi a justificação - Big Brother
01:57

Um arco-íris foi deixado na cama de Leandro e esta foi a justificação

11:02
Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber» - Big Brother
04:07

Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»

10:51
No rescaldo do frente a frente entre Pedro e Dylan, o concorrente reage: «É um ordinarão» - Big Brother
01:36

No rescaldo do frente a frente entre Pedro e Dylan, o concorrente reage: «É um ordinarão»

10:48
Um abraço matinal entre Pedro Jorge e Marisa para começar o dia na casa - Big Brother
01:40

Um abraço matinal entre Pedro Jorge e Marisa para começar o dia na casa

10:28
Concorrentes em risco: Os “quase nomeados” após a última gala do Secret Story - Big Brother

Concorrentes em risco: Os “quase nomeados” após a última gala do Secret Story

10:17
Um ataque surpresa: A invasão do quarto azul pelos rivais de Leandro que promete 'incendiar' a casa - Big Brother
09:57

Um ataque surpresa: A invasão do quarto azul pelos rivais de Leandro que promete 'incendiar' a casa

10:13
O Gangue dos Frescos vai enfraquecer? Entre risos e gozo, esta é a nova teoria - Big Brother
01:39

O Gangue dos Frescos vai enfraquecer? Entre risos e gozo, esta é a nova teoria

09:59
A casa vira um 'infantário' e Leandro dispara para o grupo rival: «Pode ser que encha a boca aos quatro» - Big Brother
03:26

A casa vira um 'infantário' e Leandro dispara para o grupo rival: «Pode ser que encha a boca aos quatro»

09:57
A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa - Big Brother

A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa

09:40
Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa - Big Brother
03:32

Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa

09:25
Para Marisa, Dylan e Inês não têm relação porque nunca passa a faixa do consentimento: «Mas vocês são namorados?» - Big Brother
06:00

Para Marisa, Dylan e Inês não têm relação porque nunca passa a faixa do consentimento: «Mas vocês são namorados?»

09:17
Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário - Big Brother
00:49

Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário

09:07
O termo "abajur" atirado a concorrente que incendiou o ambiente entre Inês e Leandro - Big Brother
02:44

O termo "abajur" atirado a concorrente que incendiou o ambiente entre Inês e Leandro

08:45
Após ter sido chamado de "padre" por Bruna, Leandro riposta: «Ridiculariza e inferioriza as pessoas...» - Big Brother
02:41

Após ter sido chamado de "padre" por Bruna, Leandro riposta: «Ridiculariza e inferioriza as pessoas...»

08:40
A frase polémica de Dylan sobre "partir o tacão de concorrente" e "dar um soco" que levou Leandro ao limite - Big Brother
05:16

A frase polémica de Dylan sobre "partir o tacão de concorrente" e "dar um soco" que levou Leandro ao limite

08:20
«Quando abre a boca, é sempre para me diminuir»: Em lágrimas, Liliana desabafa com a Voz no quarto - Big Brother
02:01

«Quando abre a boca, é sempre para me diminuir»: Em lágrimas, Liliana desabafa com a Voz no quarto

08:18
«Trouxeste uma cicatriz minha»: Liliana abandona a sala e acaba em lágrimas no quarto - Big Brother
03:36

«Trouxeste uma cicatriz minha»: Liliana abandona a sala e acaba em lágrimas no quarto

Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

  • Secret Story
  • Há 1h e 34min
Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa - Big Brother
Marisa Susana

Ao sair da casa, Marisa Susana foi entrevistada para as redes sociais da TVI. A concorrente respondeu àquilo que todos querem saber.

Marisa Susana foi expulsa. Ao chegar a estúdio foi recebida pela equipa do digital da TVI para uma entrevista exclusiva para as redes sociais do canal televisivo. Em conversa com a repórter digital do programa, Rita Vassalo, a agora ex-concorrente não conteve as lágrimas.

«Ela só faz é chorar desde que chegou. A nossa rainha do gelo (como era conhecida, por comer gelo). Estás triste?», questionou a repórter. Marisa respondeu: «Muito. Eu acho que foi injusto. Daqueles concorrentes que lá estão eu acho que dava muito à casa. Eu empenhava-me muito. Eu vivia muito aquilo. Eu esquecia-me da minha própria vida cá fora. Eu queria estar lá até ao fim», respondeu.

Rita, por sua vez, acrescentou em tom de conforto: «Agora deixas lá amigos. A Marisa.. O Pedro!».

Ao que a ex-concorrente respondeu: «Deixo amigos. Deixo pessoas que eu consegui abrir o meu coração. Uma coisa que eu pensava que nunca ia fazer. Pensava que ia fria como o gelo e não. Nós criamos ligações lá dentro. Acabamos por esquecer a família cá fora».

Sobre Pedro Jorge, Marisa Susana esclareceu todos os alegados 'ciúmes': «O Pedro era uma pessoa que me apoiava muito, mas agora já sei que é tudo falso».

«Não é falso, ele simplesmente é casado», acrescentou a repórter antes de questionar Marisa sobre os ditos ciúmes: «Eu tentei descobrir o segredo dele. Então provocava para ver se havia alguma reação. Só que eu via que ele metia-se com todas as raparigas. Eu acreditei que ele estava a gostar dela (Marisa) e que a partir de segunda-feira a coisa ia-se dar».

«Já se deu», brincou a repórter em resposta alusiva ao facto de Pedro e Marisa já serem um casal há longos anos, e com dois filhos.

Veja aqui:

 

A gala deste domingo do Secret Story terminou com um dos momentos mais aguardados pelo público: o confronto do concorrente expulso com o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa. Já em estúdio, muito emocionada, Marisa Susana recebeu mensagens de apoio dos comentadores Flávio Furtado e Bruna Gomes, antes de finalmente saber qual é o segredo que mais tem agitado esta edição do reality show da TVI.

Marisa Susana ficou perplexa ao perceber que esteve muito perto de desvendar o mistério, mas acabou por não carregar no botão.

Recorde-se que Pedro e Marisa são um casal verdadeiro e têm dois filhos em comum.

Veja o vídeo do momento:

Pedro Jorge abandona cadeira quente em lágrimas e Cristina Ferreira tem a resposta

Concorrentes em risco: Os “quase nomeados” após a última gala do Secret Story

A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos
