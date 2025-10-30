Tensão máxima: Marisa e Bruno enfrentam-se e a Voz reage com nomeação direta

O ambiente na casa do Secret Story 9 voltou a aquecer com um confronto intenso entre Bruno e Marisa Susana, num episódio que rapidamente incendiou os fãs do programa. O motivo? Um simples pacote de farinha que, segundo Bruno, pertencia ao seu grupo.

Tudo aconteceu durante uma tarefa na cozinha, quando Marisa decidiu utilizar o ingrediente sem pedir autorização. O gesto foi suficiente para irritar Bruno, que se dirigiu à colega para lhe retirar a farinha. O momento escalou rapidamente para uma discussão acalorada, marcada por acusações, gritos e gestos exaltados, deixando visivelmente desconfortáveis os restantes concorrentes, que tentaram apaziguar os ânimos sem grande sucesso.

O que começou como uma situação banal acabou por se transformar num dos episódios mais tensos da temporada, apenas ultrapassado pelo confronto entre Vera e Dylan, que continua a liderar o ranking dos momentos mais explosivos desta edição.

Nas redes sociais, o público dividiu-se. De um lado, quem critica a atitude de Bruno e considera a sua reação desproporcional; do outro, quem defende o concorrente e aponta o dedo a Marisa por ter desrespeitado as regras do grupo.

O tema foi retomado no Especial desta segunda-feira, onde Bruno e Marisa tiveram oportunidade de se explicar perante os colegas e o público. No entanto, a Voz não deixou o episódio passar em branco e decidiu dar uma nomeação direta a Bruno Simão.