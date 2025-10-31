Ao Minuto

Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro - Big Brother
03:01

Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro

22:14
Pedro Jorge furioso com Marisa... por causa de Bruno: «Afinal, não sou só eu que reparo» - Big Brother
02:01

Pedro Jorge furioso com Marisa... por causa de Bruno: «Afinal, não sou só eu que reparo»

22:09
De 'ficha tripla' a 'kit de limpeza': Bruna, Ana Cristina e Raquel arrasadas em mexerico polémico - Big Brother
02:13

De 'ficha tripla' a 'kit de limpeza': Bruna, Ana Cristina e Raquel arrasadas em mexerico polémico

22:06
Liliana e Fábio vão ficar sozinhos? Ana Cristina lança 'farpa' e a casa explode: «O Pedro está no meio» - Big Brother
01:45

Liliana e Fábio vão ficar sozinhos? Ana Cristina lança 'farpa' e a casa explode: «O Pedro está no meio»

22:02
Com medo da expulsão? Ana é criticada, mas responde à letra: «Eu sempre mostrei...» - Big Brother
02:54

Com medo da expulsão? Ana é criticada, mas responde à letra: «Eu sempre mostrei...»

21:58
Leandro "controla" Marisa? Mexerico cria reações: «Ela está mesmo a fugir-me entre os dedos» - Big Brother
01:17

Leandro "controla" Marisa? Mexerico cria reações: «Ela está mesmo a fugir-me entre os dedos»

21:52
Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado» - Big Brother
02:31

Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado»

21:40
Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta - Big Brother
03:26

Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta

21:23
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito - Big Brother

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

20:58
Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween - Big Brother
07:15

Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween

19:52
Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado - Big Brother
01:45

Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado

19:51
Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...» - Big Brother
04:38

Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...»

19:50
«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada» - Big Brother
04:38

«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada»

19:49
Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...» - Big Brother
04:38

Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...»

19:40
Marisa confronta Pedro Jorge: «Admite. Sê homem! Tanta rapariga e escolheste aquela» - Big Brother
04:43

Marisa confronta Pedro Jorge: «Admite. Sê homem! Tanta rapariga e escolheste aquela»

19:40
Marisa desfeita em lágrimas em conversa com Pedro Jorge: «Nunca vi um casal insultar-se tanto» - Big Brother
04:43

Marisa desfeita em lágrimas em conversa com Pedro Jorge: «Nunca vi um casal insultar-se tanto»

19:32
Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...» - Big Brother
03:43

Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...»

19:28
Marcia Soares implacável com Marisa: «Espero que não esteja a espelhar no Pedro o que possa sentir pelo Bruno» - Big Brother
00:55

Marcia Soares implacável com Marisa: «Espero que não esteja a espelhar no Pedro o que possa sentir pelo Bruno»

19:25
Marisa 'rasga' Pedro Jorge e este perde a cabeça: «Tu andas aí aos beijos e abraços ao Bruno!» - Big Brother
02:54

Marisa 'rasga' Pedro Jorge e este perde a cabeça: «Tu andas aí aos beijos e abraços ao Bruno!»

19:23
Hilariante! Concorrentes acertam adivinhas de Halloween para conquistar 'assalto' à dispensa - Big Brother
08:23

Hilariante! Concorrentes acertam adivinhas de Halloween para conquistar 'assalto' à dispensa

19:14
Marisa arrasa Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Se ele tem alguém...» - Big Brother
04:29

Marisa arrasa Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Se ele tem alguém...»

18:52
Marisa chora por causa de Pedro Jorge: «Parecia que te estava a dar prazer espezinhar-me» - Big Brother
00:40

Marisa chora por causa de Pedro Jorge: «Parecia que te estava a dar prazer espezinhar-me»

18:49
Inês mete 'barreira' a Dylan: «Controla-te» - Big Brother
03:16

Inês mete 'barreira' a Dylan: «Controla-te»

18:46
Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...» - Big Brother
04:33

Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...»

18:38
Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...» - Big Brother
02:19

Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...»

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

  Secret Story
  Há 3h e 22min
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito - Big Brother

Foram divulgadas as tão desejadas fotografias do casamento de Marisa Susana com ela própria. E até houve direito a 'lançamento' do buquê!

Marisa Susana viu o seu segredo ser revelado por Leandro. Após a revelação, a concorrente do Secret Story 9 explicou a história por trás do segredo e há um detalhe 'picante' imperdível. Agora, foram reveladas as imagens da cerimónia mais inusitada de todas.

No Instagram de apoio à concorrente, foi publicada uma fotografia da própria, vestida de noiva, pronta para ter o casamento com que sempre sonhou: na praia.

«O dia mais esperado… e mais independente da história! 💒 Marisa Susana vestiu-se de noiva, foi para a praia e disse: “Casei-me sozinha, e nem precisei de noivo!” 💍😆 O segredo do Secret Story 9 finalmente revelado 🔓 e com vento, atitude e muito drama no ar! 💨👑», pode ler-se, na legenda da publicação.

Pode ver aqui:

Na mesma página de Instagram, foi também divulgado um vídeo em que Marisa Susana surge a mandar o buquê para as amigas que estiveram presentes naquela cerimónia tão peculiar. 

«Marisa Susana em modo noiva independente! 💐👰🏼Casou-se sozinha, festejou sozinha e ainda atirou o boquê para toda a gente 🙌🏼 e adivinha quem apanhou? A prima @mariza_diaz , claro! 😆Um clássico do drama e da boa disposição à moda antiga! 👑💥», lê-se, na descrição do vídeo.

Veja tudo aqui:

 

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Depois de o seu segredo ser desvendado por Leandro, Marisa Susana contou aos colegas de casa toda a história por detrás desta segredo inédito.

«Quando me separei do pai dos meus filhos, eu juntei-me com uma pessoa com quem já tinha estado aos 17 anos. Ele pediu-me logo em casamento, ele foi até ao Algarve, pediu-me em casamento, de joelhos, em frente aos meus pais. Foi tudo muito rápido, planeámos tudo, ele é que pagou tudo praticamente», contou. 

Marisa Susana continuou: «Não era a pessoa perfeita para mim, ele condicionava-me em muita coisa: não dançar com outra pessoa, não conviver com outras pessoas, mas eu acreditava que se o destino nos tinha juntado depois de ter estado 10 anos com o pai dos meus filhos, que era assim que tinha de ser». 

«Para mim estava a correr tudo bem na organização, eu é que estava a organizar o meu próprio casamento, até que depois chegou o Dia dos Namorados - por isso o Dia dos Namorados para mim não faz sentido - eu fui ter com ele à Suíça, eu estava na Alemanha e nós estávamos juntos ao fim de semana», revelou.

A ex-concorrente prosseguiu o relato: «Ele queria muito que eu me mudasse para a Suíça, mas eu já tinha a minha empresa na Alemanha, eu dizia que não queria deixar a minha vida para ir para a Suíça e ele dizia que outras portuguesas também tinham começado nas limpezas e que eu podia começar do princípio». 

«E eu dizia que não, mas eu não sabia que, se não fosse para lá, ele ia desistir do casamento ou nem queria ficar comigo. E aquele dia correu assim para mim bem, mas ele estava super chateado» e naquele dia, contou Marisa Susana, «eu insisti no carro por que é que ele estava assim comigo». 

Emocionada, Marisa Susana contou então como foi o fim: «Ele fez alta travagem, começou aos gritos e disse que já não ia haver casamento nenhum. Foi assim do nada, já era 1 e tal da manhã, meti-me no carro, fui para a Alemanha sozinha, sem telemóvel, à noite, com neve». 

 

«Depois no dia a seguir pensei, a minha cabeça ficou mais clara, ninguém mais vai mandar na minha vida, dizer o que eu vou fazer ou o que eu tenho de fazer, ele disse que sabia desde o Natal que não queria casar e fez-me enviar os convites na mesma. Ele disse que não ia aparecer no dia do casamento», revelou. 

A ex-concorrente não desistiu e seguiu com o plano sozinha: «Quando eu cheguei em agosto a Portugal, eu meti na cabeça viver aquele dia para mim e fazê-lo para mim. Então vivi-o como se fosse o meu casamento e casei comigo, para eu me amar a mim e ser feliz». 

«O hotel onde me ia vestir no dia do casamento a sério fui com a minha irmã, ela é que me maquilhou, acordei em pijama, com o vestido pendurado na janela, com o fotógrafo a filmar tudo e a fotografar tudo. Depois fomos para a praia, foi lá que eu também depois fiz os votos, mais fotografias na areia, nas rochas», disse.

A história chega agora ao detalhe mais insólito e até 'picante': «10 dias antes do meu casamento sozinha acontecer, eu conheci um rapaz na praia que era amigo de uma amiga minha e eles apareceram no dia do casamento», contou Marisa Susana. 

«Esse rapaz entrou na brincadeira e fez de noivo, ao ponto de toda a gente ter acreditado que ele era o noivo, até eu. Ele fiz um strip para mim no bar, convivemos a noite toda e acabámos no carro. O meu segredo era: “Eu casei sozinha e tive direito a noite de núpcias”», rematou a ex-concorrente. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações a este segredo. 

