Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Na gala so Secret Story 9, as percentagens foram reveladas ao longo da noite e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca. Ana foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 30% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Inês somou 33%, enquanto Fábio reuniu 27%. Liliana assegurou 22%, ficando ligeiramente abaixo. A votação estava tão fragmentada que qualquer um podia ter sido o escolhido pelo público.

Mas acabou por ser a concorrente menos votada da noite, com 18%, a abandonar o jogo: Marisa Susana. A saída deixou a casa em choque e arrancou reações emocionadas dos colegas, especialmente por ter acontecido numa das galas mais intensas da edição. A própria ficou em pranto ao saber que teria de abandonar a casa, vendo o seu sonho ficar para trás.

Com esta eliminação inesperada, o jogo ganha um novo rumo e a competição aquece ainda mais para os que continuam na corrida ao prémio final.

Veja o momento aqui: