«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Marisa Susana esteve esta manhã no programa Dois às 10, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua passagem pelo reality show e, sobretudo, sobre a relação tensa que manteve com Marisa dentro da casa. Sem rodeios, Marisa Susana deixou várias críticas contundentes e levantou o véu sobre comportamentos que, segundo ela, o público não viu na totalidade.

Quando Cristina Ferreira lhe perguntou diretamente «Que opinião tens da Marisa agora?», a ex-concorrente não hesitou: «Cá fora acho que é boa pessoa, lá dentro é uma cobra. Fazia o barulho e depois vinha ter comigo e ria-se.»

Marisa Susana sublinhou que várias atitudes da concorrente eram, na sua opinião, calculadas e orientadas para gerar conflito dentro da casa. Questionada sobre a proximidade entre Marisa e Pedro Jorge, não deixou nada por dizer: «Acho que ela quer provocar o Pedro.»

A dada altura, Marisa Susana analisou ainda a dinâmica do casal dentro do jogo, considerando que muitas situações eram combinadas ou estrategicamente delineadas: «Como casal, nunca poria o meu marido em choque daquela maneira (…) eu sabia que eles combinavam muita coisa.»

Sobre o jogo entre ambos, assumiu que «não faria» as mesmas estratégias e admitiu que, apesar de tudo, Marisa tem estado pior do que Pedro Jorge, sobretudo em termos de comportamentos e instabilidade.

A ex-concorrente acusou ainda Marisa de atitudes falsas, e reforçou que dentro da casa existiam contradições que o público poderia não ter percebido na totalidade.

A farpa final: «Acho que era capaz de se envolver com outras pessoas»

O momento mais explosivo da entrevista surgiu no final, quando Marisa Susana lançou a afirmação mais polémica da manhã. Apesar de Marisa estar dentro do jogo, Marisa Susana acredita que as intenções de Pedro Jorge dentro da casa pudessem ultrapassar limites: «Mesmo tendo mulher, acho que era capaz de se envolver com outras pessoas.»