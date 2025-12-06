Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

Ao Minuto

12:36
Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?» - Big Brother
02:07

Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

12:16
Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente» - Big Brother
01:13

Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»

11:47
«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste» - Big Brother
03:30

«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»

11:41
«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado» - Big Brother
01:17

«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado»

11:40
Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura - Big Brother
06:35

Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura

11:30
Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou - Big Brother
02:33

Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou

11:09
Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar» - Big Brother
04:36

Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar»

10:51
Após ser ignorado, Leandro provoca os colegas: «Não podem estar nomeados que é uma loucura» - Big Brother
02:52

Após ser ignorado, Leandro provoca os colegas: «Não podem estar nomeados que é uma loucura»

10:48
Leandro percebe missão e avisa a Voz: «Se é para ganhar meta na minha conta (…) quem é que me consegue ignorar?» - Big Brother
02:33

Leandro percebe missão e avisa a Voz: «Se é para ganhar meta na minha conta (…) quem é que me consegue ignorar?»

10:35
Ana e Liliana em confronto logo de manhã: «Cala-te só» - Big Brother
03:05

Ana e Liliana em confronto logo de manhã: «Cala-te só»

10:31
Concorrentes põem em prática missão de ignorar Leandro. E esta é a reação dele - Big Brother
09:48

Concorrentes põem em prática missão de ignorar Leandro. E esta é a reação dele

10:05
Amor ao acordar: O beijo apaixonado de Pedro a Marisa na cama - Big Brother
01:22

Amor ao acordar: O beijo apaixonado de Pedro a Marisa na cama

09:36
Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras - Big Brother

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

02:07
De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático - Big Brother
02:52

De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático

01:56
Marisa convicta de que sabe o segredo de Ana: «Um milagre» - Big Brother
01:37

Marisa convicta de que sabe o segredo de Ana: «Um milagre»

01:32
Segredos de Marisa e Pedro no limite: Este é o momento viral que pode deitar tudo a perder - Big Brother
03:16

Segredos de Marisa e Pedro no limite: Este é o momento viral que pode deitar tudo a perder

01:05
O concílio dos nomeados mais tenso de sempre: Aos berros, o clima ferve como nunca - Big Brother
03:37

O concílio dos nomeados mais tenso de sempre: Aos berros, o clima ferve como nunca

23:20
Nomeado, Pedro confessa: «Estou bué nervoso (…) tudo o que eu fiz foi para chegar à final» - Big Brother
04:06

Nomeado, Pedro confessa: «Estou bué nervoso (…) tudo o que eu fiz foi para chegar à final»

23:01
Liliana revoltada: «Só a Voz sabe o que eu passei (…) 22 pessoas contra mim (…) já estou a fazer fretes» - Big Brother
04:03

Liliana revoltada: «Só a Voz sabe o que eu passei (…) 22 pessoas contra mim (…) já estou a fazer fretes»

22:36
Liliana zangada com uma brincadeira de Bruna em pleno direto - Big Brother
06:43

Liliana zangada com uma brincadeira de Bruna em pleno direto

22:29
Concorrentes de boca aberta com a missão lançada pela Voz nas costas de Leandro - Big Brother
02:28

Concorrentes de boca aberta com a missão lançada pela Voz nas costas de Leandro

22:28
Será que é desta? Soa o botão dos segredos e Pedro Jorge e Marisa são chamados ao confessionário - Big Brother
08:17

Será que é desta? Soa o botão dos segredos e Pedro Jorge e Marisa são chamados ao confessionário

22:27
Liliana carrega no botão dos segredos com teoria insólita e Fábio passa vergonha - Big Brother
08:17

Liliana carrega no botão dos segredos com teoria insólita e Fábio passa vergonha

22:24
Alerta botão dos segredos! Um concorrente pensa ter descoberto o segredo de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
08:17

Alerta botão dos segredos! Um concorrente pensa ter descoberto o segredo de Pedro Jorge e Marisa

22:14
Liliana passada com os colegas depois de discussão: «Vão para um sítio que eu cá sei» - Big Brother
03:48

Liliana passada com os colegas depois de discussão: «Vão para um sítio que eu cá sei»

Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

  • Secret Story
  • Hoje às 10:28
Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick - Big Brother

Conheça finalmente o homem que arrebatou o coração de Marisa Susana, após um grande desgosto amoroso.

Após uns dias em Portugal depois de ser expulsa do Secret Story 9, Marisa Susana regressou à Alemanha onde vive com o marido e os filhos e mostrou o reencontro tão especial. 

A ex-concorrente, que levou o segredo 'casei sozinha', mostrou nas imagens o 'famoso' Patrick, o seu marido que conheceu após o seu trágico passado amoroso, que levou ao seu segredo. 

Na casa, Marisa Susana falava muitas vezes com paixão deste homem que lhe roubou o coração e a fez acreditar no amor outra vez. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens deste homem tão especial e da família bonita que construíram juntos.

 

Declaração emotiva

Na partilha do reencontro, Marisa Susana fez uma declaração emotiva: «Depois de 2 meses e 10 dias intensos, finalmente o momento mais esperado aconteceu. O reencontro. O abraço. A energia da família completa outra vez», escreveu no Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Não há palco, gala ou luzes que se comparem a isto, o aconchego de casa, o sorriso dos nossos, o amor que nos espera sempre». 

«Obrigada à minha família por todo o apoio, orgulho e paciência ao longo desta aventura. Vocês são o meu porto seguro. Agora sim… coração completo e carregado para os próximos capítulos! Família unida, o melhor troféu de todos», rematou. 

Percorra a galeria que preparámos para si com as imagens deste reencontro emocionante. 

A história do seu segredo

Marisa Susana viu o seu segredo ser desvendado por Leandro na tarde desta segunda-feira, dia 27 de outubro. Após a revelação, a concorrente do Secret Story 9 explicou a história por trás do segredo e há um detalhe 'picante' imperdível. 

«Quando me separei do pai dos meus filhos, eu juntei-me com uma pessoa com quem já tinha estado aos 17 anos. Ele pediu-me logo em casamento, ele foi até ao Algarve, pediu-me em casamento, de joelhos, em frente aos meus pais. Foi tudo muito rápido, planeámos tudo, ele é que pagou tudo praticamente», contou. 

Marisa Susana continuou: «Não era a pessoa perfeita para mim, ele condicionava-me em muita coisa: não dançar com outra pessoa, não conviver com outras pessoas, mas eu acreditava que se o destino nos tinha juntado depois de ter estado 10 anos com o pai dos meus filhos, que era assim que tinha de ser». 

«Para mim estava a correr tudo bem na organização, eu é que estava a organizar o meu próprio casamento, até que depois chegou o Dia dos Namorados - por isso o Dia dos Namorados para mim não faz sentido - eu fui ter com ele à Suíça, eu estava na Alemanha e nós estávamos juntos ao fim de semana», revelou.

A ex-concorrente prosseguiu o relato: «Ele queria muito que eu me mudasse para a Suíça, mas eu já tinha a minha empresa na Alemanha, eu dizia que não queria deixar a minha vida para ir para a Suíça e ele dizia que outras portuguesas também tinham começado nas limpezas e que eu podia começar do princípio». 

«E eu dizia que não, mas eu não sabia que, se não fosse para lá, ele ia desistir do casamento ou nem queria ficar comigo. E aquele dia correu assim para mim bem, mas ele estava super chateado» e naquele dia, contou Marisa Susana, «eu insisti no carro por que é que ele estava assim comigo». 

Emocionada, Marisa Susana contou então como foi o fim: «Ele fez alta travagem, começou aos gritos e disse que já não ia haver casamento nenhum. Foi assim do nada, já era 1 e tal da manhã, meti-me no carro, fui para a Alemanha sozinha, sem telemóvel, à noite, com neve». 

 

«Depois no dia a seguir pensei, a minha cabeça ficou mais clara, ninguém mais vai mandar na minha vida, dizer o que eu vou fazer ou o que eu tenho de fazer, ele disse que sabia desde o Natal que não queria casar e fez-me enviar os convites na mesma. Ele disse que não ia aparecer no dia do casamento», revelou. 

A ex-concorrente não desistiu e seguiu com o plano sozinha: «Quando eu cheguei em agosto a Portugal, eu meti na cabeça viver aquele dia para mim e fazê-lo para mim. Então vivi-o como se fosse o meu casamento e casei comigo, para eu me amar a mim e ser feliz». 

«O hotel onde me ia vestir no dia do casamento a sério fui com a minha irmã, ela é que me maquilhou, acordei em pijama, com o vestido pendurado na janela, com o fotógrafo a filmar tudo e a fotografar tudo. Depois fomos para a praia, foi lá que eu também depois fiz os votos, mais fotografias na areia, nas rochas», disse.

A história chega agora ao detalhe mais insólito e até 'picante': «10 dias antes do meu casamento sozinha acontecer, eu conheci um rapaz na praia que era amigo de uma amiga minha e eles apareceram no dia do casamento», contou Marisa Susana. 

«Esse rapaz entrou na brincadeira e fez de noivo, ao ponto de toda a gente ter acreditado que ele era o noivo, até eu. Ele fiz um strip para mim no bar, convivemos a noite toda e acabámos no carro. O meu segredo era: “Eu casei sozinha e tive direito a noite de núpcias”», rematou a ex-concorrente. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações a este segredo. 

 

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa
