Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

Após uns dias em Portugal depois de ser expulsa do Secret Story 9, Marisa Susana regressou à Alemanha onde vive com o marido e os filhos e mostrou o reencontro tão especial.

A ex-concorrente, que levou o segredo 'casei sozinha', mostrou nas imagens o 'famoso' Patrick, o seu marido que conheceu após o seu trágico passado amoroso, que levou ao seu segredo.

Na casa, Marisa Susana falava muitas vezes com paixão deste homem que lhe roubou o coração e a fez acreditar no amor outra vez.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens deste homem tão especial e da família bonita que construíram juntos.

Declaração emotiva

Na partilha do reencontro, Marisa Susana fez uma declaração emotiva: «Depois de 2 meses e 10 dias intensos, finalmente o momento mais esperado aconteceu. O reencontro. O abraço. A energia da família completa outra vez», escreveu no Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Não há palco, gala ou luzes que se comparem a isto, o aconchego de casa, o sorriso dos nossos, o amor que nos espera sempre».



«Obrigada à minha família por todo o apoio, orgulho e paciência ao longo desta aventura. Vocês são o meu porto seguro. Agora sim… coração completo e carregado para os próximos capítulos! Família unida, o melhor troféu de todos», rematou.

Percorra a galeria que preparámos para si com as imagens deste reencontro emocionante.

A história do seu segredo

Marisa Susana viu o seu segredo ser desvendado por Leandro na tarde desta segunda-feira, dia 27 de outubro. Após a revelação, a concorrente do Secret Story 9 explicou a história por trás do segredo e há um detalhe 'picante' imperdível.

«Quando me separei do pai dos meus filhos, eu juntei-me com uma pessoa com quem já tinha estado aos 17 anos. Ele pediu-me logo em casamento, ele foi até ao Algarve, pediu-me em casamento, de joelhos, em frente aos meus pais. Foi tudo muito rápido, planeámos tudo, ele é que pagou tudo praticamente», contou.

Marisa Susana continuou: «Não era a pessoa perfeita para mim, ele condicionava-me em muita coisa: não dançar com outra pessoa, não conviver com outras pessoas, mas eu acreditava que se o destino nos tinha juntado depois de ter estado 10 anos com o pai dos meus filhos, que era assim que tinha de ser».

«Para mim estava a correr tudo bem na organização, eu é que estava a organizar o meu próprio casamento, até que depois chegou o Dia dos Namorados - por isso o Dia dos Namorados para mim não faz sentido - eu fui ter com ele à Suíça, eu estava na Alemanha e nós estávamos juntos ao fim de semana», revelou.

A ex-concorrente prosseguiu o relato: «Ele queria muito que eu me mudasse para a Suíça, mas eu já tinha a minha empresa na Alemanha, eu dizia que não queria deixar a minha vida para ir para a Suíça e ele dizia que outras portuguesas também tinham começado nas limpezas e que eu podia começar do princípio».

«E eu dizia que não, mas eu não sabia que, se não fosse para lá, ele ia desistir do casamento ou nem queria ficar comigo. E aquele dia correu assim para mim bem, mas ele estava super chateado» e naquele dia, contou Marisa Susana, «eu insisti no carro por que é que ele estava assim comigo».

Emocionada, Marisa Susana contou então como foi o fim: «Ele fez alta travagem, começou aos gritos e disse que já não ia haver casamento nenhum. Foi assim do nada, já era 1 e tal da manhã, meti-me no carro, fui para a Alemanha sozinha, sem telemóvel, à noite, com neve».

«Depois no dia a seguir pensei, a minha cabeça ficou mais clara, ninguém mais vai mandar na minha vida, dizer o que eu vou fazer ou o que eu tenho de fazer, ele disse que sabia desde o Natal que não queria casar e fez-me enviar os convites na mesma. Ele disse que não ia aparecer no dia do casamento», revelou.

A ex-concorrente não desistiu e seguiu com o plano sozinha: «Quando eu cheguei em agosto a Portugal, eu meti na cabeça viver aquele dia para mim e fazê-lo para mim. Então vivi-o como se fosse o meu casamento e casei comigo, para eu me amar a mim e ser feliz».

«O hotel onde me ia vestir no dia do casamento a sério fui com a minha irmã, ela é que me maquilhou, acordei em pijama, com o vestido pendurado na janela, com o fotógrafo a filmar tudo e a fotografar tudo. Depois fomos para a praia, foi lá que eu também depois fiz os votos, mais fotografias na areia, nas rochas», disse.

A história chega agora ao detalhe mais insólito e até 'picante': «10 dias antes do meu casamento sozinha acontecer, eu conheci um rapaz na praia que era amigo de uma amiga minha e eles apareceram no dia do casamento», contou Marisa Susana.

«Esse rapaz entrou na brincadeira e fez de noivo, ao ponto de toda a gente ter acreditado que ele era o noivo, até eu. Ele fiz um strip para mim no bar, convivemos a noite toda e acabámos no carro. O meu segredo era: “Eu casei sozinha e tive direito a noite de núpcias”», rematou a ex-concorrente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações a este segredo.