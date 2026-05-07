O choque e a frustração. Marisa Susana faz revelação inédita sobre o que disse a Leandro no dia da vitória de Pedro Jorge

Os últimos dias dentro da casa de Secret Story – Desafio Final têm mostrado uma relação diferente entre Marisa Susana e Pedro Jorge. Depois de terem entrado afastados e aparentemente incompatibilizados, os dois concorrentes têm aproveitado alguns momentos para conversar e esclarecer situações do passado .

Na noite desta quarta-feira, 6 de maio, os dois estiveram à conversa a sós e o tema acabou por recair sobre o antigo Gangue dos Frescos, grupo formado em Secret Story 9 por Marisa Susana, Marisa Pires, Pedro Jorge e Leandro.

Durante o desabafo, Marisa Susana revelou uma conversa que teve com Leandro no dia em que Pedro Jorge venceu o reality show da TVI: «No dia em que tu ganhaste, eu disse: “Leandro, passa à frente”».

A concorrente contou ainda que a reação do cantor não foi a melhor e admitiu que ele ficou incomodado com a situação: «Ele ficou chateado de eu ir lá chamá-lo para te ir cumprimentar. Ficou super chateado, mas é um passo à frente».