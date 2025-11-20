Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Pedro e Marisa têm conseguido esconder os segredos que têm em comum, mas o sucesso desta missão parece estar por um fio. Na madrugada desta quinta-feira, 20 de novembro, depois de um striptease de Pedro a Marisa Susana, o desconforto de Marisa foi evidente e não passou despercebido dos colegas.

Depois da festa de despedida de solteira onde aconteceu o striptease, Marisa Susana confessou a Leandro que já não tem dúvidas: Pedro e Marisa são um casal verdadeiro. Leandro corrobora a teoria e os dois partilham momentos em que o casalinho deixou escapar algumas pistas de que há demasiada intimidade entre os dois.

Marisa Susana foi mais longe e acabou por acertar em cheio no segredo de Pedro, mesmo sem saber. «Ele é o pai dos meninos», atirou. Leandro acrescentou: «Isso eu não sei, mas deve ser de certeza».

Note-se que o segredo de Marisa é «O meu marido está na casa» e o de Pedro Jorge é «A mãe dos meus filhos está na casa».

