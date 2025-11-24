A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa

A gala deste domingo do Secret Story terminou com um dos momentos mais aguardados pelo público: o confronto do concorrente expulso com o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa. Já em estúdio, muito emocionada, Marisa Susana recebeu mensagens de apoio dos comentadores Flávio Furtado e Bruna Gomes, antes de finalmente saber qual é o segredo que mais tem agitado esta edição do reality show da TVI.

Marisa Susana ficou perplexa ao perceber que esteve muito perto de desvendar o mistério, mas acabou por não carregar no botão.

Recorde-se que Pedro e Marisa são um casal verdadeiro e têm dois filhos em comum.

