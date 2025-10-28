Ao Minuto

«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo

04:14

«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço

04:14

Concorrentes acreditam que Bruna pode ter feito mudança de género: «Tem muita maquilhagem para disfarçar (...) Cabelo à homem»

03:29

Nova pista na casa deixa concorrentes intrigados. Há quem esteja perto

02:39

«Eu lá fora faço o que eu quiser» Inês e Mariana em conversa privada

03:39

Em momento a sós, Pedro Jorge e Marisa aproveitam para 'matar saudades'

01:31

«Chamaram-te de sonsa, falsa, que apunhalaste o Leandro...»: Liliana conta tudo a Marisa

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante' - Big Brother

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

06:01

«Quando este ser não estiver aqui...»: Liliana é acusada de ser 'mentirosa' e 'passa-se'

04:37

Vingança é um prato que se serve frio: Concorrentes planeiam roubo na casa?

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos - Big Brother

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

05:43

Quem estará por trás do assalto? As novas teorias após pista de segredo revelada

04:01

A esconder as lágrimas: Inês decidiu afastar-se de Dylan e está abatida

05:15

Após Dylan expor sentimento por Inês, esta decide: «É melhor afastar-me»

04:03

Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente

04:03

Acusada de se rebaixar perante o grupo, afirma: «Não é a inteligência que define uma mulher»

02:35

«Sinto que não posso contar contigo (...) já não é a mesma coisa»: Relação de Liliana e Fábio está por um fio?

04:03

Amizade de anos em risco? Ana Cristina sobre Raquel: «Poderá deixar de ser aliada, sim»

05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

03:21

Pedro Jorge acusa Marisa Susana de andar na casa de fio dental?

03:19

No almoço com Dylan... Marisa descarta-se do próprio grupo?: «Eu não tenho que ir atrás deles»

04:14

Tudo começou com um pudim e acabou num chorrilho de insultos: A tarde quente de Bruna e Marisa Susana

01:19

Cristina Ferreira dá a sua opinião e pede ajuda dos concorrentes: «O que acham?»

02:46

«Não posso ir almoçar com homens e tu vais sempre com mulheres!? Já me estás a enervar!»: Marisa 'passa-se' com o marido

03:20

«Tu és uma sonsa e uma hipócrita»: Pedro é implacável com a mulher

  • Secret Story
  • Há 1h e 52min
Marisa Susana

Conheça a história incrível por trás do segredo de Marisa Susana.

Marisa Susana viu o seu segredo ser desvendado por Leandro na tarde desta segunda-feira, dia 27 de outubro. Após a revelação, a concorrente do Secret Story 9 explicou a história por trás do segredo e há um detalhe 'picante' imperdível. 

«Quando me separei do pai dos meus filhos, eu juntei-me com uma pessoa com quem já tinha estado aos 17 anos. Ele pediu-me logo em casamento, ele foi até ao Algarve, pediu-me em casamento, de joelhos, em frente aos meus pais. Foi tudo muito rápido, planeámos tudo, ele é que pagou tudo praticamente», contou. 

Marisa Susana continuou: «Não era a pessoa perfeita para mim, ele condicionava-me em muita coisa: não dançar com outra pessoa, não conviver com outras pessoas, mas eu acreditava que se o destino nos tinha juntado depois de ter estado 10 anos com o pai dos meus filhos, que era assim que tinha de ser». 

«Para mim estava a correr tudo bem na organização, eu é que estava a organizar o meu próprio casamento, até que depois chegou o Dia dos Namorados - por isso o Dia dos Namorados para mim não faz sentido - eu fui ter com ele à Suíça, eu estava na Alemanha e nós estávamos juntos ao fim de semana», revelou.

A ex-concorrente prosseguiu o relato: «Ele queria muito que eu me mudasse para a Suíça, mas eu já tinha a minha empresa na Alemanha, eu dizia que não queria deixar a minha vida para ir para a Suíça e ele dizia que outras portuguesas também tinham começado nas limpezas e que eu podia começar do princípio». 

«E eu dizia que não, mas eu não sabia que, se não fosse para lá, ele ia desistir do casamento ou nem queria ficar comigo. E aquele dia correu assim para mim bem, mas ele estava super chateado» e naquele dia, contou Marisa Susana, «eu insisti no carro por que é que ele estava assim comigo». 

Emocionada, Marisa Susana contou então como foi o fim: «Ele fez alta travagem, começou aos gritos e disse que já não ia haver casamento nenhum. Foi assim do nada, já era 1 e tal da manhã, meti-me no carro, fui para a Alemanha sozinha, sem telemóvel, à noite, com neve». 

 

«Depois no dia a seguir pensei, a minha cabeça ficou mais clara, ninguém mais vai mandar na minha vida, dizer o que eu vou fazer ou o que eu tenho de fazer, ele disse que sabia desde o Natal que não queria casar e fez-me enviar os convites na mesma. Ele disse que não ia aparecer no dia do casamento», revelou. 

A ex-concorrente não desistiu e seguiu com o plano sozinha: «Quando eu cheguei em agosto a Portugal, eu meti na cabeça viver aquele dia para mim e fazê-lo para mim. Então vivi-o como se fosse o meu casamento e casei comigo, para eu me amar a mim e ser feliz». 

«O hotel onde me ia vestir no dia do casamento a sério fui com a minha irmã, ela é que me maquilhou, acordei em pijama, com o vestido pendurado na janela, com o fotógrafo a filmar tudo e a fotografar tudo. Depois fomos para a praia, foi lá que eu também depois fiz os votos, mais fotografias na areia, nas rochas», disse.

A história chega agora ao detalhe mais insólito e até 'picante': «10 dias antes do meu casamento sozinha acontecer, eu conheci um rapaz na praia que era amigo de uma amiga minha e eles apareceram no dia do casamento», contou Marisa Susana. 

«Esse rapaz entrou na brincadeira e fez de noivo, ao ponto de toda a gente ter acreditado que ele era o noivo, até eu. Ele fiz um strip para mim no bar, convivemos a noite toda e acabámos no carro. O meu segredo era: “Eu casei sozinha e tive direito a noite de núpcias”», rematou a ex-concorrente. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações a este segredo. 

Temas: Marisa Susana Segredo Casei sozinha

