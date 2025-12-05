Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Marisa tem sido uma das jogadoras mais faladas deste Secret Story 9 e a sua equipa destacou um marco importante que ela atingiu fora da casa mais vigiada do País.

«A nossa Marisa segue imparável! 🎀 Esta semana conquistou o 2.º lugar no ranking de popularidade, mas há algo que ninguém pode negar, desde o primeiro dia, a nossa Marisa nunca saiu do pódio», lê-se numa publicação no Instagram.

Na mesma partilha, a 'team' da concorrente acrescenta: «Sorriso contagiante, autenticidade e uma energia que conquista facilmente, é assim que a nossa Marisa tem marcado este programa.

«Mas para continuar lá em cima, todo o apoio é fundamental! Vamos juntos garantir que a nossa Marisa continua a brilhar, semana após semana? 🎀», concluem os apoiantes de Marisa.