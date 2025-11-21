Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo»

Numa dinâmica emotiva em que os concorrentes tinham de passar o novelo uns aos outros e contar histórias comoventes, Marisa partilhou uma das maiores "cicatrizes" da sua vida. No dia em que completava 15 anos, a concorrente perdeu a avó, numa luta contra o cancro.

A concorrente começou por contar tudo sobre a relação que tinha com a avó: «A minha avó era como se fosse uma mãe para nós (…) todo o dinheirinho que ela juntava era para dar a todos os netos. Até que um dia foi-lhe diagnosticado um cancro e ela nunca mais voltou a ser a mesma a partir daí.»

Marisa acrescentou ainda a memória mais dura que tem: «Ela saía para fazer os tratamentos, quando voltava vinha cansada. Uma mulher guerreira como eu sempre a conheci, a partir do momento em que ela adoeceu, foi vê-la a desfalecer, desfalecer e desfalecer. O maior choque que eu tive foi quando a minha avó teve de ficar mais tempo a fazer tratamento no hospital e, quando ela regressou a casa, ela não trazia cabelo nenhum».

A avó da concorrente acabou por morrer no dia em que Marisa completava apenas 15 anos: "Isto passou, até que no dia 4 de outubro, que é o dia que eu faço anos, acordei toda feliz, porque fazia anos e ia ser a minha festa. E vem a minha mãe a gritar, a dizer que tinham ligado do hospital a dizer que a minha avó tinha morrido. Eu fazia 15 anos nesse dia. A partir daí, o meu aniversário nunca mais foi o mesmo".