17:44
Só visto! Pedro protagoniza momento hilariante na corrida à dispensa - Big Brother
10:17

Só visto! Pedro protagoniza momento hilariante na corrida à dispensa

17:20
Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo» - Big Brother

Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo»

16:48
Ciúmes? Marisa Susana atira para Pedro: «Estás mais com a Marisa do que comigo» - Big Brother
05:46

Ciúmes? Marisa Susana atira para Pedro: «Estás mais com a Marisa do que comigo»

16:40
«Tens potencial para ganhar isto» Marisa encoraja Pedro Jorge - Big Brother
04:01

«Tens potencial para ganhar isto» Marisa encoraja Pedro Jorge

16:19
Marisa Susana questiona Pedro se está com ciúmes dela... À frente da mulher do concorrente - Big Brother
01:17

Marisa Susana questiona Pedro se está com ciúmes dela... À frente da mulher do concorrente

16:16
Pedro Jorge vira as costas a Marisa Susana durante 'briga': «Vai pela sombra» - Big Brother
05:04

Pedro Jorge vira as costas a Marisa Susana durante 'briga': «Vai pela sombra»

15:47
Dylan lança teoria sobre Pedro Jorge: «Vai ser esquecido» - Big Brother
07:16

Dylan lança teoria sobre Pedro Jorge: «Vai ser esquecido»

15:32
Liliana vira as costas a Fábio: «Nunca me viste chateada a sério» - Big Brother
02:50

Liliana vira as costas a Fábio: «Nunca me viste chateada a sério»

15:31
Fábio cansado de Liliana? «Perder tempo e latim...» - Big Brother
05:57

Fábio cansado de Liliana? «Perder tempo e latim...»

14:42
«Não acredito que haja mais segredos em comum»: A teoria que deixou Pedro e Marisa a sorrir - Big Brother
03:49

«Não acredito que haja mais segredos em comum»: A teoria que deixou Pedro e Marisa a sorrir

14:36
Bruna e Inês criticam Pedro e Marisa: «Pior era se fossem mesmo um casal...» - Big Brother
01:04

Bruna e Inês criticam Pedro e Marisa: «Pior era se fossem mesmo um casal...»

14:33
Fábio duramente criticado: «Só a figura que ele está a fazer... só aparece pela Liliana» - Big Brother
01:52

Fábio duramente criticado: «Só a figura que ele está a fazer... só aparece pela Liliana»

14:17
«Baixo nível!»: Concorrentes unem-se para falarem mal de Marisa Susana e Liliana - Big Brother
03:49

«Baixo nível!»: Concorrentes unem-se para falarem mal de Marisa Susana e Liliana

14:09
Pedro cala desabafo de Marisa com beijos escaldantes e esta reage: «Até dá vontade de...» - Big Brother
02:23

Pedro cala desabafo de Marisa com beijos escaldantes e esta reage: «Até dá vontade de...»

14:01
Leandro farta-se das acusações de Marisa: «Há semanas disseram-te para abrires os olhos...» - Big Brother
03:15

Leandro farta-se das acusações de Marisa: «Há semanas disseram-te para abrires os olhos...»

12:50
Marisa continua zangada com Marisa Susana e Leandro: «Senti que estavam a gozar...» - Big Brother
05:44

Marisa continua zangada com Marisa Susana e Leandro: «Senti que estavam a gozar...»

12:29
Liliana deixa aviso a Fábio: «Se eu sair no domingo, depois não te esqueças» - Big Brother
01:20

Liliana deixa aviso a Fábio: «Se eu sair no domingo, depois não te esqueças»

12:28
Problemas no paraíso! Liliana e Fábio entram em discussão: «Estás a querer testar-me» - Big Brother
02:23

Problemas no paraíso! Liliana e Fábio entram em discussão: «Estás a querer testar-me»

12:22
Traídos pelo espelho! Marisa e Pedro quase são apanhados em flagrante - Big Brother
00:32

Traídos pelo espelho! Marisa e Pedro quase são apanhados em flagrante

12:11
No meio dos gritos, Fábio vê-se obrigado a intervir: «Estás a dizer que vamos sair?» - Big Brother
02:49

No meio dos gritos, Fábio vê-se obrigado a intervir: «Estás a dizer que vamos sair?»

12:11
Marisa Susana vira-se contra Ana: «Entras aqui a dizer que és virgem, de santa não tens nada!» - Big Brother
02:49

Marisa Susana vira-se contra Ana: «Entras aqui a dizer que és virgem, de santa não tens nada!»

12:07
Gritos e acusações! Ana e Liliana em forte discussão: «Tu humilhas-te!» - Big Brother
04:24

Gritos e acusações! Ana e Liliana em forte discussão: «Tu humilhas-te!»

12:05
Discussão acesa no concílio dos nomeados: «Diz que não quer discussões, mas quando aparece é em discussões» - Big Brother
02:11

Discussão acesa no concílio dos nomeados: «Diz que não quer discussões, mas quando aparece é em discussões»

11:54
Marisa Susana rasga Ana: «Ela provoca, ouve uma palavra e cria conflitos» - Big Brother
04:06

Marisa Susana rasga Ana: «Ela provoca, ouve uma palavra e cria conflitos»

11:53
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo - Big Brother

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo»

  Secret Story
  Há 53 min
Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo» - Big Brother

Marisa recorda morte da avó que aconteceu no dia em que a concorrente completava 15 anos.

Numa dinâmica emotiva em que os concorrentes tinham de passar o novelo uns aos outros e contar histórias comoventes, Marisa partilhou uma das maiores "cicatrizes" da sua vida. No dia em que completava 15 anos, a concorrente perdeu a avó, numa luta contra o cancro.

A concorrente começou por contar tudo sobre a relação que tinha com a avó: «A minha avó era como se fosse uma mãe para nós (…) todo o dinheirinho que ela juntava era para dar a todos os netos. Até que um dia foi-lhe diagnosticado um cancro e ela nunca mais voltou a ser a mesma a partir daí.»

Marisa acrescentou ainda a memória mais dura que tem: «Ela saía para fazer os tratamentos, quando voltava vinha cansada. Uma mulher guerreira como eu sempre a conheci, a partir do momento em que ela adoeceu, foi vê-la a desfalecer, desfalecer e desfalecer. O maior choque que eu tive foi quando a minha avó teve de ficar mais tempo a fazer tratamento no hospital e, quando ela regressou a casa, ela não trazia cabelo nenhum».

A avó da concorrente acabou por morrer no dia em que Marisa completava apenas 15 anos: "Isto passou, até que no dia 4 de outubro, que é o dia que eu faço anos, acordei toda feliz, porque fazia anos e ia ser a minha festa. E vem a minha mãe a gritar, a dizer que tinham ligado do hospital a dizer que a minha avó tinha morrido. Eu fazia 15 anos nesse dia. A partir daí, o meu aniversário nunca mais foi o mesmo".

Veja o momento aqui:

 

