Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

O botão dos segredos soou pela última vez no Secret Story 9. O segredo de Marisa foi finalmente revelado neste domingo e o casal está já sem segredos por revelar.

Pedro viu o seu segredo desvendado na passada quarta-feira, dia 10 de dezembro, por Inês: «A mãe dos meus filhos está na casa». A revelação deixou o segredo de Marisa por um fio, especialmente depois de a concorrente ter dado de imediato um beijo ao marido, afastando muitas das dúvidas dos colegas.

Na gala deste domingo, o momento decisivo chegou. Com um Buzz Grátis, Fábio arriscou e acertou em cheio, revelando o segredo de Marisa: «O meu marido está na casa».