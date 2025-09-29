Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

No Secret Story 9, a tarde ficou marcada por uma das discussões mais intensas da edição. Marisa e Leandro protagonizaram um confronto aceso que deixou toda a casa em alvoroço e os dois concorrentes completamente de costas voltadas.

Tudo começou quando Leandro, exaltado, disparou contra a colega: «Já tens ali as malas feitas, não te quero no meu quarto.»

Visivelmente irritado, o concorrente abandonou o jardim em direção ao quarto. Marisa não deixou a provocação sem resposta e foi atrás dele, ripostando: «Tu não mandas em nada, Leandro (…) tens é a mania!»

A tensão aumentou quando Vera e Fábio, que assistiam do jardim, decidiram intervir. Vera pegou nas malas de Leandro e atirou-as para fora, atirando: «Ó Leandro, peço imensa desculpa, mas se calhar és tu que vais sair do quarto.»

Marisa, cada vez mais exaltada, reforçou: «E não voltas a mexer nas minhas malas, tu não sabes o que eu tenho lá dentro!»

A discussão aqueceu ainda mais quando Leandro acusou Marisa de passar mais tempo com o grupo rival e de lhe dar “facadas nas costas”. A concorrente não se ficou e acusou-o de agir como o “guardião do quarto azul”, chegando mesmo a afirmar que tinha receio que o colega lhe pudesse partir os óculos caso ficassem frente a frente dentro do quarto.

Foi nesse momento que Fábio decidiu intervir em defesa da colega, e o ambiente explodiu: «Tu estás a ultrapassar todos os limites (…) não estás a respeitar as coisas dela!»

Leandro reagiu acusando Fábio de se comportar como “advogado de defesa”, o que fez o concorrente perder a paciência. A troca de palavras subiu de tom e os colegas tiveram de o agarrar para evitar que a situação descambasse ainda mais. «Não és ninguém aqui! (…) A Marisa não te fez mal nenhum!», atirou Fábio em tom de fúria.

Em provocação final, Leandro rematou contra Marisa: «Se estás farta, vai ao botão ou apanha a camioneta e vai com eles todos embora.»

O episódio terminou com Marisa e Leandro afastados, a casa em choque e os colegas visivelmente abalados com o escalar da discussão.