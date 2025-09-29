Ao Minuto

17:53
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna - Big Brother
01:15

Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna

17:51
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo - Big Brother

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

17:41
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é» - Big Brother
01:24

Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»

17:39
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali» - Big Brother
04:15

Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»

17:34
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?» - Big Brother
03:15

Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»

17:31
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença» - Big Brother
09:11

Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»

17:31
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado» - Big Brother
02:55

Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»

17:00
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro» - Big Brother
06:51

Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»

16:50
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio - Big Brother
02:32

«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio

16:44
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana - Big Brother

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

16:35
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti» - Big Brother
07:04

Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»

16:28
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama - Big Brother

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

16:28
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana - Big Brother
02:56

«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana

16:12
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão - Big Brother
01:50

«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão

16:06
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé - Big Brother
01:55

Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé

15:59
Novas pistas levantam suspeitas na casa - Big Brother
06:31

Novas pistas levantam suspeitas na casa

15:58
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê - Big Brother
02:08

Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê

15:57
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro» - Big Brother
05:12

Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»

15:56
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida - Big Brother
03:15

Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida

15:55
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma» - Big Brother
01:53

Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»

15:53
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...» - Big Brother
01:52

Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»

15:52
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir - Big Brother
06:44

Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir

15:39
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas - Big Brother
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

15:39
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão - Big Brother
04:36

Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão

15:38
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas». - Big Brother
04:36

Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

  • Secret Story
  • Há 37 min
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo - Big Brother

A casa do Secret Story 9 foi abalada por uma das discussões mais intensas da edição. Leandro entrou em confronto direto com Marisa e acabou a enfrentar também Fábio.

No Secret Story 9, a tarde ficou marcada por uma das discussões mais intensas da edição. Marisa e Leandro protagonizaram um confronto aceso que deixou toda a casa em alvoroço e os dois concorrentes completamente de costas voltadas.

Tudo começou quando Leandro, exaltado, disparou contra a colega: «Já tens ali as malas feitas, não te quero no meu quarto.»
Visivelmente irritado, o concorrente abandonou o jardim em direção ao quarto. Marisa não deixou a provocação sem resposta e foi atrás dele, ripostando: «Tu não mandas em nada, Leandro (…) tens é a mania!»

A tensão aumentou quando Vera e Fábio, que assistiam do jardim, decidiram intervir. Vera pegou nas malas de Leandro e atirou-as para fora, atirando: «Ó Leandro, peço imensa desculpa, mas se calhar és tu que vais sair do quarto.»

Marisa, cada vez mais exaltada, reforçou: «E não voltas a mexer nas minhas malas, tu não sabes o que eu tenho lá dentro!»

A discussão aqueceu ainda mais quando Leandro acusou Marisa de passar mais tempo com o grupo rival e de lhe dar “facadas nas costas”. A concorrente não se ficou e acusou-o de agir como o “guardião do quarto azul”, chegando mesmo a afirmar que tinha receio que o colega lhe pudesse partir os óculos caso ficassem frente a frente dentro do quarto.

Foi nesse momento que Fábio decidiu intervir em defesa da colega, e o ambiente explodiu: «Tu estás a ultrapassar todos os limites (…) não estás a respeitar as coisas dela!»

Leandro reagiu acusando Fábio de se comportar como “advogado de defesa”, o que fez o concorrente perder a paciência. A troca de palavras subiu de tom e os colegas tiveram de o agarrar para evitar que a situação descambasse ainda mais. «Não és ninguém aqui! (…) A Marisa não te fez mal nenhum!», atirou Fábio em tom de fúria.

Em provocação final, Leandro rematou contra Marisa: «Se estás farta, vai ao botão ou apanha a camioneta e vai com eles todos embora.»

O episódio terminou com Marisa e Leandro afastados, a casa em choque e os colegas visivelmente abalados com o escalar da discussão.

Veja agora os videos da discussão. 

Relacionados

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»
Temas: Marisa Fabio Leandro

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Hoje às 00:03
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Há 1h e 44min
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

Há 2h e 49min
Ver Mais

Notícias

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Há 37 min
Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Há 1h e 12min
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Há 1h e 44min
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Há 2h e 0min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 3h e 20min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Hoje às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

Ontem às 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

Ontem às 22:56
«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro
02:29

«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro

Ontem às 21:49
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Há 1h e 12min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 3h e 20min
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Hoje às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Há 19 min
Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Hoje às 09:14
Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Hoje às 08:11
Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
Ver Mais Outros Sites