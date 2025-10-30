Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Já saiu mais um ranking de popularidade com novidades fresquinhas: Marisa foi destronada do primeiro lugar e passou para o segundo, trocando de posição com o marido, Pedro. Para completar o ranking, na terceira posição, está Leandro, amigo de ambos.

Marisa Susana ocupa o quarto lugar da tabela, mas a maior surpresa de todas é mesmo Fábio, que está em quinto lugar, tendo subido cada vez mais.

Por outro lado, Bruno continua a ser o concorrente menos gostado pelo público, seguido por Bruna que desce para o penúltimo lugar do ranking. Dylan ocupa a 12ª posição no lado dos menos populares.

Veja o ranking completo:

1º Pedro

2º Marisa

3º Leandro

4º Marisa Susana

5º Fábio

6º Ana Cristina

7º Mariana

8º Liliana

9º Ana

10º Inês

11º Raquel

12º Dylan

13º Bruna

14º Bruno