Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Já saiu mais um ranking de popularidade com novidades fresquinhas: Marisa foi destronada do primeiro lugar e passou para o segundo, trocando de posição com o marido, Pedro. Para completar o ranking, na terceira posição, está Leandro, amigo de ambos.
Marisa Susana ocupa o quarto lugar da tabela, mas a maior surpresa de todas é mesmo Fábio, que está em quinto lugar, tendo subido cada vez mais.
Por outro lado, Bruno continua a ser o concorrente menos gostado pelo público, seguido por Bruna que desce para o penúltimo lugar do ranking. Dylan ocupa a 12ª posição no lado dos menos populares.
Veja o ranking completo:
1º Pedro
2º Marisa
3º Leandro
4º Marisa Susana
5º Fábio
6º Ana Cristina
7º Mariana
8º Liliana
9º Ana
10º Inês
11º Raquel
12º Dylan
13º Bruna
14º Bruno